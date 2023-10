Dussehra festival आचार संहिता की छाया से नहीं आएगा रावण परिवार

श्री गंगानगरPublished: Oct 19, 2023 09:07:07 pm Submitted by: surender ojha

Dussehra festival#Ravan family will not come under the shadow of code of conduct- रामलीला मैदान में दशहरा उत्सव पर संशय

Dussehra festival आचार संहिता की छाया से नहीं आएगा रावण परिवार

बुराई पर अच्छाई का प्रतीक विजयदशमी पर्व इस बार रामलीला मैदान में आयोजित नहीं होगा। वर्ष 1951 से अब तक रामलीला मैदान में दशहरा उत्सव आयोजित होता रहा है। यह परंपरा 71 साल से बिना रुके चल रही थी लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव की आदर्श चुनाव आचार संहिता रोड़ा बन गई है।

नगर परिषद प्रशासन ने 24 अक्टूबर को होने वाले दशहरा पर्व के संबंध में जिला निर्वाचन विभाग से मार्गदर्शन मांगा था लेकिन जिला निर्वाचन विभाग ने साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में इस विजयदशमी पर रामलीला मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन नहीं होगा। इधर, नगर परिषद आयुक्त का कहना है कि दशहरा उत्सव के आयोजन के लिए संबंधित रावण के पुतलों और अन्य व्यवस्था के लिए टैंडर करने के लिए न्यूनतम सात दिन का समय चाहिए लेकिन तत्कालीन आयुक्तों ने इसके लिए संबंधित टेंडर के लिए पत्रावली पर एक्शन नहीं लिया। नए आयुक्त यशपाल आहुजा ने पत्रावली मागदर्शन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष भिजवा दी। अब वहां से आचार संहिता के दौरान टेंडर जारी नहीं करने के बारे में निर्देश मिले हैं। ऐसे में पहली बार दशहरा उत्सव का आयोजन नहीं किया जाएगा।

उधर, नगर परिषद आयुक्त यशपाल आहुजा का कहना है कि यदि नगर परिषद सभापति पिछले साल की तर्ज पर इस बार अपने स्तर पर दशहरा उत्सव आयोजित करेंगी तो आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए एफआइआर दर्ज हो जाएगी। पिछले साल आचार संहिता नहीं थी लेकिन इस बार आचार संहिता की पालना कराने के लिए नगर परिषद प्रशासन बाध्य है।

इधर,सनातन धर्म महावीर दल मंदिर कमेटी के सचिव सीताराम शेरेवाला का कहना है कि इलाके में एक मात्र दशहरा पर्व है जो सामूहिक रूप से मनाया जाता है। लेकिन इसमें भी राजनीति प्रवेश कर गई, यह इलाके के लिए निराशाजनक है। हमारी संस्था 1951 से लगातार दशहरा उत्सव आयोजित कर रही है। रामलीला मैदान में विजयदशमी पर्व की परपंरा हमारी संस्था की ओर से वर्ष 2016 तक रही। इसके बाद नगर परिषद प्रशासन के हस्तक्षेप से अलग हो गए।

इस बीच, नगर परिषद की नेता प्रतिपक्ष बबीता गौड़ का कहना है कि श्रीगंगानगर के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि हमारी धार्मिक आस्था व संस्कृति का प्रतीक दशहरा पर्व इस बार रामलीला ग्राउंड में नहीं मनाया जाएगा, इसके लिए नगर परिषद सभापति और आयुक्त दोनों जिम्मेदार हैं। दशहरा पर्व की तिथि तो पहले से निर्धारित थी फिर आचार संहिता का इंतजार क्यों किया। सभापति चुनाव में व्यस्त और आयुक्त आचार संहिता का हवाला देकर शहरवासियों की भी भावनाओं को नजर अंदाज कर रहे हैं।