लॉक डाउन में रवीन्द्र पथ जीर्णोद्धार की बजाय खानापूर्ति

Ravindra Path in lock down, formilty instead of renovation श्रीगंगानगर नगर परिषद प्रशासन ने सीसी रोड की बजाय पेचवर्क से सुधारा मार्ग.