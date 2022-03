श्रीगंगानगर पुलिस पर सिफारिश हावी: थाने में बदली गई पूरी कहानी

Recommendation dominates Sriganganagar police: the whole story changed in the police station- दो होटल व एक पीजी संचालक को अभयदान, सात महिला समेत बीस जनों को शांतिभंग में दिखाई गिरफ्तारी

श्री गंगानगर Published: March 18, 2022 11:08:54 am

श्रीगंगानगर। इलाके की पुलिस सिफारिश के आगे नतमस्तक हो गई। पुरानी आबादी इलाके के दो होटलों व एक पीजी से सात महिलाएं और 13 पुरुषों को पुलिस ने काबू किया। ये होली पर मौज मस्ती करने के लिए एकत्र हुए थे। कई महिला व पुरुष मौके से फरार हो गए। लेकिन पुरानी आबादी थाने में आते आते सिफारिश के आगे पुलिस प्रशासन ने पूरी कहानी बदल दी।

श्रीगंगानगर पुलिस पर सिफारिश हावी: थाने में बदली गई पूरी कहानी

पुरानी आबादी थाने में रेकार्ड में इन सभी बीस आरोपियों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तारी दिखाई हैं। पुलिस के रेकार्ड के अनुसार पुरानी आबादी थाना प्रभारी कश्यपसिंह पुलिस दल के साथ केन्द्रीय बस स्टैण्ड के सामने होटलों के बाहर कई लोगों की भीड़ देखी तो वहां से कई लोग पुलिस को देखकर भागने लगे। जब कईयों को काबू किया तो संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

इस पर पुलिस ने मिर्जेवाला गांव निवासी बबूल पुत्र सुल्तान राम बावरी, अबोहर के वार्ड 22 गलीनम्बर छह निवासी मुकेश कुमार पुत्र संतलाल बावरी, गांव 16 केएनडी हाल किरायेदार मोहरसिंह चौक निवासी सोनू सिंह पुत्र बलदेव सिंह जटसिख, गणेशगढ़ निवासी राजेश कुमार पुत्र दौलतराम गोस्वामी, सुरजीत सिंह कॉलोनी निवासी धीरज पुत्र इन्द्रजीत अरोड़ा, कालियां गांव निवासी रणजीत सिंह पुत्र छिन्दा सिंह मजबी सिख, वार्ड तीन धानक बस्ती संगरिया निवासी हारून रशीद पुत्र शौकत अली मुसलमान, गांव 2 वाई निवासी अमरजीत कौर पत्नी गुरसेवक सिंह मजबी सिख, अबोहर क्षेत्र गांव सीतोगुनो हाल फतूही गांव निवासी कैलाश पत्नी बुगलाराम कुम्हार, बठिण्डा निवासी पूजा पुत्री बबलूराम रामदासिया, अमृतसर जिले के गांव चाचूवाली निवासी प्रभजौत कौर पत्नी कश्मीर सिंह जटसिख को बस स्टैण्ड के सामने हांसल होटल व सूरज होटल के बीच संदिग्ध गतिविधियों के आरोप में सीआरपीसी की धारा 151 व 109 में गिरफ्तार किया।

इसी प्रकार पुरानी आबादी के ग्रीन पार्क के पास थानाधिकारी कश्यप सिंह की अगुवाई में पुलिस ने वहां मटीलीराठान वार्ड 12 निवासी अर्जुन पुत्र तुलसाराम मेघवाल, गांव डूंगरसिंहपुरा निवासी मोहनलालपुत्र दानाराम सोनी, गांव गणेशगढ़ वार्ड आठ निवासी ओंकार पुत्र मोहनलाल मेघवाल, चंडीगढ़ सैक्टर 44 सी निवासी विडेम्बर पाठक पुत्र श्यामलाल पाठक, श्रीविजयनगर क्षेत्र गांव ३ बीएलएम जगमीत सिंह पुत्र रणजीत सिंह जटसिख, अबोहर की आनंदनगर हाल पुरानी आबादी थर्ड ब्लॉक निवासी राजकुमार पुत्र भगवानादास अरोड़ा, चंडीगढ़ सैक्टर 44 सी निवासी गुरजीत कौर सांसी सिख पत्नी विदम्बर पाठक, होशियारपुर क्षेत्र महेशनगर निवासी सीमी वशिष्ठ पत्नी मनिदर बिरदी, बठिण्डा के राजपुरा क्षेत्र गांव रमन पुत्री मंगासिंह मजबी सिख को सीआरपीसी की धारा 151 व 109 में गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के अनुसार चंडीगढ़ सैक्टर44 सी निवासी विडेम्बर पाठक पुत्र श्यामलाल पाठक और उसकी पत्नी गुरजीत कौर सांसी सिख को गिर$फतार किया गया हैं। पुलिस के रेकार्ड के अनुसार इस दंपती के पास एक कार भी थी। वह कार में वापस जाने लगे तो इस कार के दस्तावेज मांगे तो नहीं मिले।

इस कार को सीज किया गया हैं। यह कार हरियाणा नम्बर की बताई गई हैं। वहीं एक बाइक भी जब्त किया हैं। पुलिस ने पूरी कार्रवाई में होटल संचालकों को अभयदान दे दिया। यहां तक कि होटलों के अंदर की बजाय होटलों के बाहर ११ जनों को पकड़े जाने की बात अपने सरकारी रेकार्ड में ली है।

इन आरोपियों में चार महिलाएं भी शामिल थी। वहीं ग्रीन पार्क के पास एक पीजी से पकड़े गए नौ आरोपियों को एक घर के बाहर भीड़ होना दर्शाया गया है। इन आरोपियों में एक दंपती समेत तीन महिलाएं शामिल थी।

कानूनी नियम कायदों के अनुरुप पीटा एक्ट का मामला दर्ज हो सकता था कानूनीविदों के अनुसार एेसा करने से होटल और पीजी संचालक को भी आरोपी बनाया जाता लेकिन पुलिस ने होटल और पीजी संचालकों को अभयदान देते हुए पूरी कहानी बदल दी और सिर्फ शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तारी कर दी।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें