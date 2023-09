जर्जर सड़क की मरम्मत के लिए भी सिफारिश हावी

श्री गंगानगरPublished: Sep 16, 2023 11:15:17 pm Submitted by: surender ojha

Recommendation for repair of dilapidated road also prevails- यूआईटी और नगर परिषद ने सवा करोड़ रुपए का बजट सिर्फ पेचवर्क पर खर्चा

जर्जर सड़क की मरम्मत के लिए भी सिफारिश हावी

श्रीगेंगानगर। इलाके में जर्जर हो चुकी सड़कों की सेहत सुधारने के लिए नगर परिषद और यूआईटी ने करीब सवा करोड़ रुपए का बजट खर्च करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए अलग अलग ठेकेदारों को कामकाज बांटा हैं। यूआईटी ने पिछले दिनों 75 लाख रुपए का ठेका देकर जर्जर पड़ी सड़कों की मरम्मत कराने के लिए अधिकृत किया हैं। लेकिन इस ठेकेदार ने जनप्रतिनिधियों के कहने पर बैँक कॉलोनी, शंकर कॉलोनी, राज्य कर्मचारी कॉलोनी और माॅडल कॉलोनी तक दायरा सीमित रखा हैं। जबकि सड़कों की हालत जवाहरनगर सैक्टर छह, सात और आठ के अलावा जाखड़ कॉलोनी, जोगिन्द्र कॉलेानी में ज्यादा हो रखी हैं। इसके बावजूद इसे गंभीरता से नहीं लिया हैं। वहीं विवेकानंद कॉलोनी, रामदेव कॉलोनी और दो और अन्य कॉलोनियों की सड़कों की मरम्मत कराने के लिए बीस लाख रुपए का अलग ठेका दिया हैं। लेकिन इस ठेका फर्म ने महज खानापूर्ति की हैं। कई जगह बिल बनाने के लिए खानापूर्ति की गई हैं। इस संबंध में न्यास प्रशासन के पास शिकायत होने के बावजूद एक्शन नहीं लिया हैं।इधर, नगर परिषद ने रवीन्द्र पथ सहित बाजार एरिया, सिविल लाइन्स एरिया, ब्लॉक एरिया, पुरानी आबादी एरिया में सड़कोें पर बने गडढों को भरने के लिए ठेकेदार को पचास लाख रुपए का ठेका दिया था। इस ठेकेदार ने रवीन्द्र पथ और रेलवे स्टेशन पर सीसी रोड की तरह पेचवर्क कराए भी लेकिन वहां कई जगह बने गडडों को दुरुस्त नहीं किया हैं। इस कारण रवीन्द्र पथ और स्टेशन रोड की पूरी तरह मरम्मत नहीं हो पाई।