नसबंदी ऑपरेशन की आड़ में धांधली: तेरह दिन बीतने के बावजूद जांच अधूरी

Rigged under the guise of sterilization operation: investigation incomplete even after thirteen days- बिना नसबंदी किए आवारा श्वानों को वापस छोडऩे के मामले में जांच अटकी

श्री गंगानगर Updated: April 26, 2022 10:37:16 am

श्रीगंगानगर। शहर के आवारा श्वानों की नसबंदी ऑपरेशन किए बिना वापस छोडऩे के मामले की जांच बीरबल की खिचड़ी की तरह अधपकी रह गई है। बारह अप्रेल को मिर्जेवाला रोड स्थित श्वान शाला से बिना नसबंदी कराए आवारा श्वानों की पुरानी आबादी के वार्ड पन्द्रह व सौलह में छोडऩे का मामला पकड़ में आया था।

इस संबंध में राजस्थान के 12 अप्रेल के अंक में प्रकाशित समाचार महज तीस घंटे में बिना नसबंदी कराए वापस आ गया शेरू से नगर परिषद प्रशासन में खलबली मच गई थी। इस संबंध में सभापति करुणा चांडक ने आयुक्त सचिन यादव से इस नसबंदी ऑपरेशन की आड़ में हो रही धांधली की जांच कराने के संबंध में लिखित निर्देश दिए थे। इस पर आयुक्त ने आनन फानन में जांच कमेटी गठित कर महज तीन दिन में जांच रिपोर्ट तलब की थी। लेकिन अब 13 दिन बीतने के बावजूद जांच कमेटी की रिपोर्ट पूरी नहीं हो पाई है। नगर परिषद की इस जांच कमेटी ने एक बार मिर्जेवाला रोड पर स्थित इस श्वानशाला में जायजा जरूर लिया है। इसके बाद चिकित्सकों और ठेका फर्म के प्रतिनिधियों से बयान लिए हैं। लेकिन जांच रिपोर्ट तैयार नहीं की। इस जांच कमेटी में पुरानी आबादी बहुउदे्श्यीय पशु चिकित्सालय के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डा. अरुण लीला, नगर परिषद के स्वास्थ्य अधिकारी देवेन्द्र प्रताप सिंह, लेखा सहायक तार सिंह, पैरोकार प्रेम चुघ और श्वान शाला प्रभारी निशेष कुमार को शामिल किया गया था। आवारा श्वानों की नसबंदी का ठेका जयपुर की फर्म संतुलन जीव कल्याण समिति को दिया था। इस ठेका फर्म ने एक अप्रेल 22 से मिर्जेवाला रोड स्थित श्वानशाला में श्वानों की नसबंदी शुरू की थी। नगर परिषद की जांच कमेटी ने इस ठेका फर्म के प्रतिनिधियों और चिकित्सकों से फीडबैक लिया था। लेकिन विस्तृत रिपोर्ट अब तक नहीं बनाई हैं। पढ़ना जारी रखे

