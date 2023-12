एक माह और बजाओ आचार संहिता की घंटी

Ring the code of conduct bell for one more month- करणपुर विधानसभा सीट पर अब चुनाव अगले माह

#assembly elections पूरे प्रदेश में 199 विधानसभा क्षेत्र के लिए चुनाव सम्पन्न हो गए लेकिन एक सीट करणपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए अब चुनाव आयोग ने चुनाव का टाइम टेबल जारी कर दिया हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव पांच जनवरी को होंगे, ऐसे में चुनाव आचार संहिता संबंधित विधानसभा क्षेत्र की बजाय पूरे जिले के लिए लागू की गई हैं। इससे आमजन के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस आचार संहिता का असर सरकार की ओर से संचालित हो रही लोक जन कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक पड़ा हैं। नए आवेदन स्वीकार्य नहीं किए जा रहे हैं। वहीं भूखंडों के मालिकाना हक के लिए पट़टे देने की प्रक्रिया भी थम गई हैं।विदित रहे कि करणपुर विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह का निधन पन्द्रह नवम्बर को हो गया था, मतदान से पहले राष्ट्रीयकृत राजनीतिक दल के प्रत्याशी के निधन पर चुनाव की प्रक्रिया स्थगित करने का प्रावधान हैं, इसके तहत चुनाव आयोग ने करणपुर में पच्चीस नवम्बर को मतदान की प्रक्रिया स्थगित कर दी थी।