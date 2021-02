श्रीगंगानगर में धुंध से सड़क हादसा: एक की मौत, दादा पोते सहित 13 श्रद्धालु घायल

Road accident due to haze in Sriganganagar: One killed, 13 devotees injured - हनुमानगढ़ बाइपास फ्लाईओवर पर ट्राले को ओवरटेक कर रही क्लूजर टकराई.