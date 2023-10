#led lightsकिसान चौक से मेडिकल कॉलेज तक रोड होगी जगमग

श्री गंगानगरPublished: Oct 30, 2023 12:51:03 pm Submitted by: surender ojha

Road from Kisan Chowk to Medical College will be illuminated- यूआईटी तीस लाख रुपए का खर्च करेगी बजट, नोएडा से खरीदी जाएगी 54 एलईडी

श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ मार्ग पर बना डिवाइडर

#led lightsसूरतगढ़ बाइपास पर किसान चौक अब अंधेरे की बजाय एलईडी लाइटों से जगमग हो जाएगा। इसके लिए नगर विकास न्यास प्रशासन ने ठेकेदार से स्पेशल एलईडी लाइटों की सप्लाई करने के लिए टैंडर दिया है। वहीं किसान चौक से सरकारी मेडिकल कॉलेज तक डिवाइडर के बीचोंबीच स्ट्रीट लाइट के लिए बकायदा पोल भी लगाए जाएंगे। नोएडा से खरीद होने वाली इन लाइटों की रोशनी मौजूदा लाइटों से अधिक होने का दावा किया जा रहा है। न्यास के एक्सईएन मंगतराय सेतिया ने बताया कि किसान चौक से मेडिकल कॉलेज तक 54 स्ट्रीट लाइटों को पोल पर लगाए जाएंगे। इस लाइट की खासियत रात के अंधेरे में अधिक उजाला होने की उम्मीद है। किसान चौक पर सांझ ढलते ही रंग बिरंगी लाइटों का मक्कड़जाल सूरतगढ़, हनुमानगढ़ और पदमपुर रूट के राहगीरों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। विदित रहे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने नेतेवाला से किसान चौक तक और इस चौक से सरकारी मेडिकल कॉलेज तक सड़क का निर्माण कराया है। डिवाइडर का निर्माण और स्ट्रीट लाइट पोल लगाने के लिए यूआईटी को अधिकृत किया हुआ है।

सोलह से बदलाव का इंतजार

यूआईटी प्रशासन ने करीब सोलह साल पहले वर्ष 2007 में सूरतगढ़ बाइपास पर किसान चौक को आकर्षक चौक बनाने के लिए प्रस्ताव मंजूर किया था। यहां तक कि सत्तर लाख रुपए का बजट खर्चेने का प्रावधान रखा था लेकिन हर बाद किसी ने किसी अड़चन को बताकर इस चौक की अनदेखी हुई। लेकिन पिछले साल इस चौक से हनुमानगढ़ बाइपास तक और इस चौक से पदमपुर बाइपास तक सड़क और डिवाइडर का निर्माण हुआ तो यह चौक अब दिखने लगा है। करीब 11 साल पहले वर्ष 2012 में जमींदारा पार्टी के सुप्रीमो ने इस चौक पर सर छोटूराम की प्रतिमा लगाने की भी घोषणा की थी।