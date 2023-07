गडढों में तब्दील सड़कें, बाइक दौड़ने पर हड्डी टूटने का भय

श्री गंगानगरPublished: Jul 29, 2023 06:17:27 pm Submitted by: surender ojha

Roads turned into potholes, fear of breaking bones while riding a bike- बरसाती पानी को झेल नहीं पाएं सड़कों पर लगे पेचवर्क

गडढों में तब्दील सड़कें, बाइक दौड़ने पर हड्डी टूटने का भय

श्रीगंगानगर। इलाके में इतना अधिक विकास हुआ कि शहर की मुख्य मार्गो पर गडढों में तब्दील हो चुकी सड़कें हकीकत बयां कर रही हैं। यह विकास का दूसरा चेहरा हैं जनाब,सिटी ऑफ लेक की सड़क समझ कर सरपट भागने की कोशिश जान लेवा हो सकती है शहर की सड़कों की हालत वैसी नहीं हैं जितनी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। गड्ढे में सड़क हैं या फिर सड़क में गड्ढे यह पता भी नहीं चलेगा। इनमें कुछ तो डेंजर जोन के रूप में मुंह बाए खड़ी है। शहर की हालत ऐसी है कि सड़कों पर पिछले एक सप्ताह से जब जब भी बरसात हुई तब तब सड़कों पर लगाए गए पेचवर्क पापड़ की तरह चकनाचूर हो गए। इन गड्ढों वाली सड़कों की हालत ऐसी बन चुकी है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हास्यास्पद तो यह है कि यह जिला प्रशासन को दिखाई तक नहीं दे रहा और न ही नगर परिषद और यूआईटी को। लाखों खर्च कर बनाई इन सड़कों की दशा और दुर्दशा को देखने वाला कोई नहीं है। दिन के समय में तो गडढों से बचकर सड़क मार्ग को पार किया जा जाता है लेकिन रात का सफर तो बिल्कुल ही नहीं।