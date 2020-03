सेनेटाइजर के नाम पर बेचा जा रहा गुलाब जल

Rose water being sold in the name of sanitizer.... इस समय पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है वहीं कुछ लोग अब भी मानवता को शर्मसार करने में लगे हुए है। एक मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा सेनेटाइजर के नाम पर गुलाब जल बेचे जाने का मामला सामने आया है।