SriGanganagar लावारिस लाशों का मसीहा’बना रोशन सिकरी

Roshan Sikri became the messiah of unclaimed corpses- श्रीगंगानगर में रामनाम सेवा संस्था बनाकर अब तक सात सौ किए गए अंतिम संस्कार

श्री गंगानगर Published: April 18, 2022 11:54:24 am

श्रीगंगानगर। जब अस्पताल से लावारिस लाश का अंतिम संस्कार पुलिस टायर जलाकर कर रही थी तब अपनी दुकानदारी की बजाय लावारिस लाशों को मसीहा बना गया रोशन सिकरी। रामनाम सेवा संस्था बनाकर अब तक करीब 700 से अधिक लावारिस लाशोंं का अंतिम संस्कार करवा चुकी है यह संस्था। लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार का सफर कोरोना काल में भी बंद नहीं हुआ।

SriGanganagar लावारिस लाशों का मसीहा’बना रोशन सिकरी

कहीं से भी लावारिस लाश की सूचना मिली, रोशन सिकरी ने विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार कराया। अब तक जिला प्रशासन के अलावा नौ बार सेना की ओर से इस शख्स को सम्मानित किया जा चुका है। अब पुलिस दिवस पर जिला पुलिस प्रशासन ने भी सम्मानित करने की सूची में उसका नाम शामिल किया है।

रोशन सिकरी बताते हैं कि वर्ष 2009 में राजकीय जिला चिकित्सालय के पीछे उसकी इंजीनियरिंग की वर्कशॉप पर काम कर रहा था। इस चिकित्सालय के पीछे दीवार इतनी छोटी थी कि कोई भी मोर्चरी रूम में आवाजाही अपनी शॉप पर बैठे देख सकता था। एक सड़ी लाश को पुलिस की टीम ने उसे एक गाड़ी में लादा और उसका अंतिम संस्कार चले गए। इस अंतिम संस्कार देखने के लिए वह भी इन पुलिस कर्मियों के पीछे पीछे चला गया। वहां शव को लकडिय़ों की बजाय कंडम टायरों से जला रहे थे। यह देखकर उसका मन विचलित हो उठा।

इस संबंध में अपने दोस्तों के साथ बात सांझा की तो तब यह तय हो गया कि लावारिस लाश का अंतिम संस्कार विधि विधान से किया जाएगा। फिर क्या था रामनाम सेवा संस्था बना दी गई। बीस लोगों के साथ यह संकल्प लिया कि वह ऐसी लाशों के वारिस बनेंगे, जिसका कोई नहीं होगा। इस समाजसेवी संस्थान ने इलाके में अनूठी पहचान बना ली है। यहां तक कि सद्भावना नगर गडढे के पास भूखंड को कल्याण भूमि बनाकर वहां अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कोरोनाकाल में यह कल्याण भूमि पुलिस और चिकित्सा टीम के लिए कारगर साबित हुई जबकि पदमपुर रोड और हनुमानगढ़ रोड की कल्याण भूमि ने कोरोना रोगी की मौत के बाद अंतिम संस्कार कराने से इंकार कर दिया।

ऐसे में सदभावना नगर के पास रामनाम सेवा संस्था के कल्याण भूमि में कोरोना संक्रमण से हुए मृत लोगों का अंतिम संस्कार होने लगा। इस दौरान भी रोशन सिकरी ने पीपीई किट पहनकर वहां अंतिम संस्कार कराने में सहयोग किया।

---

इस समाजसेवी सिकरी का कहना है कि अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में गंगा नदी में कराया जाता हैं। हर साल हरिद्वार में अस्थियां विसर्जन के लिए सामूहिक रूप से प्रार्थना की जाती है। रामनाम सेवा संस्था की ओर से पूरे साल में कराए गए अंतिम संस्कार के बाद हरिद्वार का दौरा तय किया जाता है। इधर, रामनाम सेवा संस्था की कार्यशैली को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से समाजसेवी रोशन सिकरी को पुलिस दिवस पर सम्मानित किया गया है। एक दशक पहले पुलिस थानों में रामनाम सेवा संस्था के बैनर लगाने पर पुलिस कर्मी खदेड़ देते थे लेकिन अब जैसे जैसे समाजसेवा का जज्बां देखा तो पुलिस प्रशासन में आया बदलाव आया है।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें