करीब डेढ़ सौ फीट लंबी और छह फीट गहरी पुलिया के अंदर सफाई के लिए जान जोखिम में डाली

Roughly 150 feet long and six feet deep inside the culvert risked life for cleaning नगर परिषद की ओर से पिछले तीन सप्ताह में पांच मुख्य नालों की सफाई हो चुकी है। इसके अलावा सात मुख्य नाले की सफाई होना शेष है।