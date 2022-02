फिरोजपुर फीडर के जीर्णोद्धार पर 200 करोड़ रुपए का बजट घोषित

Rs 200 crore budget announced on the renovation of Ferozepur feeder- श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ की मांग पर सीएम ने लगाई मुहर

श्री गंगानगर Published: February 23, 2022 01:36:19 pm

श्रीगंगानगर. पंजाब में हरिके बैराज से निकलने वाली फिरोजपुर फीडर के जीर्णोद्धार के लिए आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो सौ करोड़ रुपए के बजट पर मुहर लगा दी है। बुधवार को जयपुर में विधानसभा में राज्य के बजट में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। इस नहर की काया बदलने के लिए श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने मुख्यमंत्री से विशेष मांग की थी।

फिरोजपुर फीडर के जीर्णोद्धार पर 200 करोड़ रुपए का बजट घोषित

गौड़ के प्रयासों पर मुख्यमंत्री ने इस मांग को बजट में शामिल किया और बुधवार को श्रीगंगानगर जिले के किसानों को सिंचाई पानी के लिए फिरोजपुर फीडर के जीर्णोद्धार कराने के लिए दो सौ करोड़ का बजट देने के लिए घोषणा की तो पूरे सदन में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के विधायकों ने मेज थपथपाकर खुशी का इजहार किया। ज्ञात रहे कि इस फिरोजपुर फीडर से गंगनहर को जलापूर्ति होती है। इसमें 500 से अधिक जगहों पर कहीं छोटे तो कहीं बड़े कट लगे हैं।

नहर में 6 हजार क्यूसेक सिंचाई पानी प्रवाहित करने की क्षमता है, लेकिन वर्तमान में 4800 से 5300 क्यूसेक सिंचाई पानी चलाया जा रहा है। लेकिन, बार-बार कटाव से पानी की मात्रा कम करनी पड़ती है।

इसका सीधा असर श्रीगंगानगर जिले की खेतीबाड़ी पर पड़ता है। पर्याप्त सिंचाई पानी नहीं मिलने से बहुत बार तो फसलों की बुवाई नहीं हो पाती और कई बार पकाव पर आई फसल बर्बाद हो जाती है।

पंजाब में फिरोजपुर फीडर के जीर्णोद्धार की मांग पर क्षेत्र के विभिन्न किसान संगठन आंदोलन का बिगुल बजाते रहे हैं। इससे पहले भी इलाके के कई विधायकों ने पिछली सरकार के दौरान भी फिरोजपुर फीडर के जीर्णोद्धार का मुद्दा कई बार विधानसभा में उठाया गया। लेकिन, तब राज्य सरकार गंभीर नहीं थी

फिरोजपुर फीडर नहर का निर्माण 1957-58 में हुआ था। नहर की आयु 50 साल की थी, जो 13 साल पहले ही पूर्ण हो चुकी है। नहर की लाइनिंग जगह-जगह से टूट चुकी है, ऐसे में पुनरुद्धार जरूरी है।

हालांकि, इस साल नहरबंदी में नहर की पेवर लाइनिंग की जा रही थी, लेकिन अमानक कार्य की शिकायत पर एसीबी का छापा पड़ा, जिस वजह से कार्य पूरा नहीं हो पाया। हालांकि, राज्य सरकार ने अपने हिस्से 39 करोड़ रुपए पंजाब सरकार को दी थी।

जल संसाधन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि फिरोजपुर फीडर से गंगनहर और भाखड़ा को पानी देने के एवज में पंजाब ने इस नहर के रख-रखाव पर खर्च होने वाली का हिस्सा तय कर दिया है। इसमें 0 से 55 आरडी तक तक 25 प्रतिशत और 55 से 168 आरडी के हिस्से पर रख-रखाव पर खर्च होने वाली राशि का 45 प्रतिशत तय किया गया है।

जल संसाधन विभाग के अनुसार फिरोजपुर फीडर में सिंचाई पानी की क्षमता 11 हजार 192 क्यूसेक थी और वर्तमान में10 हजार 700 क्यूसेक से ही कम हो चुकी है। हरिके बैराज से फिरोजपुर फीडर निकलती है। इसमें पंजाब की सरहिंद फीडर, हरिहर जौख, गुरिदत्तावाला माइनर और 45 आरडी और मल्लेवाला हैड से गंगनहर में सिंचाई पानी मिलता है।

हरिके बैराज से 0 से 168 आरडी तक फिरोजपुर फीडर है। 168 आरडी पर बीकानेर कैनाल आती है। इधर, किसान संघर्ष समिति प्रवक्ता का कहना है कि फिरोजपुर फीडर का दुबारा निर्माण और रख-रखाव नहीं होने से राज्य के हिस्से का पानी पाकिस्तान तक जाता है। सच्चाई यह है कि पंजाब सरकार इस नहर का निर्माण कार्य करवाना नहीं चाहती थी। लेकिन बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो सौ करोड़ रुपए का बजट घोषित कर इलाके के किसानहित में बड़ा कदम उठाया हैं।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें