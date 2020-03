श्रीगंगानगर में करोनो वायरस को रोकने के लिए किया सैनिटाइजर

Sanitizer done to prevent Karono virus in Sriganganagarशहर में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए नगर परिषद प्रशासन ने 11 और वार्डो में सोडियम हाइपोक्लोराइड दवा का छिडक़ाव कराया।