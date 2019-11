फूलांवाली पालकी में सतगुरु आये ने .....

Satguru came in the bloated palanquin .....फूलांवाली पालकी में सतगुरु आये ने ....जिन प्रेम किया, तिनहीं सब पाया.. वाहे गुरु, वाहे गुरु , सतनाम वाहेगुरु नाम के निरंतर होते जाप की गूंज से पदमपुर मंडी गुरु के रंग में रंगी नजर आई श्री गुरुगं्रथ साहब की फूल वाली पालकी को सजाया गया।