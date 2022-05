sriganganaganagr जिले के 563 सरकारी कार्मिक पर कसेगा शिकंजा

श्री गंगानगर Published: May 18, 2022 05:55:25 pm

श्रीगंगानगर। जिले में 563 राशन कार्ड धारक सरकारी कार्मिक बने हुए है, ये कार्डधारक दोहरा फायदा उठा रहे हैं। अब इन कार्डधारकों की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। जिला कलक्टर रूक्मणि रियार सिहाग ने खाद्य सुरक्षा के तहत गेहूं प्राप्त करने वाले राजकीय कर्मचारियों की जांच करने के आदेश उपखंड अधिकारियों को जारी किए है। कलक्टर ने बताया कि जिले 9 उपखण्ड क्षेत्रों में कुल 563 राशन कार्डधारी ऐसे हैं, जिनके द्वारा आरजीएचएस योजना के तहत लाभ और एनएफएसए योजना के तहत राशन का उठाव किया गया है। जबकि आरजीएचएस योजना केवल राजकीय कार्मिकों के लिये ही लागू है। उपखंड अधिकारियों की अगुवाई में जांच टीम संबंधित कार्डधारकों की जांच करने के बाद संबंधित कार्मिकों से अब 27 रुपए की दर से से रकमवसूली भी करेगी।

पहले इन कार्मिकों ने उचित मूल्य की दुकानों से दो रुपए में रियायती दर से गेहूं की खरीद की थी। उचित मूल्य की दुकानों पर जरूरतमंदों के लिए महज दो रुपए में गेहूं बांटी जाती है। लेकिन कार्मिकों ने जरुरतमंद लोगों की बजाय खुद ही पात्र बनकर खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम जुड़वा लिया था। इस वसूली की रकम राजकोष में जमा की जाएगी।

उन्होंने बताया कि खाद्य विभाग की 27 सितम्बर 2018 की अधिसूचना के अनुसार एनएफएसए के निष्कासन श्रेणी में ऐसे परिवार जिसका कोई एक सदस्य सरकारी, अद्र्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी या अधिकारी हो या एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो, वह एनएफएसए का लाभ दिये जाने के लिए पात्र नहीं है।

जिला कलक्टर ने बताया कि गंगानगर उपखण्ड में 226, सूरतगढ़ में 67, रायसिंहनगर में 55, श्रीविजयनगर में 51, श्रीकरणपुर में 35, पदमपुर में 35, अनूपगढ़ में 32, घड़साना में 31 और सादुलशहर में 31 राशन कार्डधारी हैं। इस संबंध में संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को इन सभी राशन कार्डधारियों की नियमानुसार जांच करने के निर्देश दिये गये हैं। जांच में अपात्र पाए जाने वाले पाये जाने वाले राशन कार्डधारियों का एनएफएसए स्टेट्स ऑनलाइन ‘‘नो‘‘ करते हुए उनके द्वारा उठाये गये खाद्यान्न की राशि की वसूली करवाकर राजकोष में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। पढ़ना जारी रखे

