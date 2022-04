SriGanganagar न्यायालय की अवमानना पर मांगा दो सप्ताह में जवाब

श्री गंगानगर Published: April 13, 2022 08:52:50 pm

SriGanganagar श्रीगंगानगर। तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर कार्यग्रहण नहीं करवाने के मामले में दायर अवमानना याचिका में सुनवाई के दोरान राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायतीराज विभाग के सचिव, प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर के निदेशक, हनुमानगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक और जिला परिषद के सीईओ को न्यायालय की अवमानना के नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। Seek reply in two weeks on contempt of court

अधिवक्ता इंद्रजीत यादव ने बताया कि हनुमानगढ़ क्षेत्र गांव जोडकियां निवासी शिमला देवी मूल रूप से डबवाली हरियाणा की है। शादी के बाद उसे हनुमानगढ़ के एसडीएम ने मूल निवास प्रमाण और राजस्थान राज्य का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र भी वर्ष 2002 में जारी कर दिए गए। शिमला ने वर्ष 2018 में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में अनुसूचित वर्ग से आवेदन करने के लिए एसडीएम हनुमानगढ़ को नवीन जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया तो एसडीएम हनुमानगढ़ ने राज्य सरकार के 2015 के दिशा निर्देशों के अनुसरण में निरस्त कर दिया जिसके विरुद्ध प्रार्थिया ने 2018 में उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर विभाग को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की। Seek reply in two weeks on contempt of court

होईकोर्ट के आदेशों की पालना में 6 सितंबर 2018 को विभाग द्वारा शिमला को उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की अनुपालना में सशर्त जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया। यहां तक कि लेवल प्रथम में हनुमानगढ़ जिला आवंटित कर 02 अप्रैल 2019 को नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए। Seek reply in two weeks on contempt of court

इस पर उसने कार्यग्रहण कर लिया। लेकिन जिला परिषद हनुमानगढ़ ने 8 जुलाई 2021 को नोटिस बाहरी निवासी बताकर चयन को निरस्त कर सेवाएं समाप्त करने के आदेश किए। इस पर अब न्यायालय की अवमानना याचिका पर सुनवाई शुरू की गई है। इसमें संबंधित विभागों को नोटिस जारी जवाब तलब किया है। Seek reply in two weeks on contempt of court

