मॉडिफाइड लॉक डाउन में अब मोहल्ले की चुनिंदा दुकानें खुलेगी, बाजार रहेगा बंद

Selected shops of the locality will open in the modified lock down, the market will remain closed नगर परिषद मेंऑनलाइन और व्यक्तिगत पेश होकर कर सकते है अनुमति के लिए आवेदन.