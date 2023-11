डेंगू के सात और नए रोगी, संख्या 495 तक पहुंची

#dengue patients इलाके में डेंगू रोग का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को सात और नए रोगी सामने आए है। ये सातों रोगी श्रीकरणपुर एरिया से है। अब तक डेंगू पॉजीटिव की संख्या 495 तक पहुंच गई है। इधर, इंदिरा कॉलोनी में दस साल की बालिका तेजस की मृत्यु होने पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई। यह बालिका गगन पथ पर िस्थत एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थी, हालत बिगड़ने पर उसे लुधियाना रैफर किया था। वहां उपचार के दौरान इस बालिका की मृत्यु हो गई। डिप्टी सीएमएचओ डा. करण आर्य ने बताया कि इस बालिका के घर पर गुरुनानक स्वास्थ्य केन्द्र की प्रभारी डा. अनीता मित्तल की अगुवाई में टीम भेजी गई। इस टीम ने वहां मच्छरनाशी दवा का छिड़काव कराया। वहीं इस टीम ने मृत बालिका के उपचार संबधित रिपोर्ट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पास भिजवाई है। इस स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट में लीवर में ज्यादा संक्रमण होने की पुष्टि हुई है। एलाइजा टेस्ट नहीं होने से डेंगू की पुष्टि नहीं हो पाई। विदित रहे कि लालगढ़ जाटान में दो रोगियों की तीन से नौ नवम्बर के बीच मृत्यु हो चुकी है। लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इन दोनों की मौत डेंगू की बजाय अन्य रोगों से मृत्यु होने का दावा किया है।

यहां यहां इतने इतने डेंगू रोगी

गंगानगर शहरी 137

गंगानगर ग्रामीण 147

करणपुर 166

पदमपुर 13

सादुलशहर 22

सूरतगढ़ 10

कुल योग 495