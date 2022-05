SriGanganagar इलाके में प्रचंड गर्मी का दौर, लू से बिगड़ी हालत

श्री गंगानगर Published: May 14, 2022 11:31:33 am

श्रीगंगानगर। इलाके में प्रचंड गर्मी का प्रकोप से जनजीवन ठहर सा गया हैं। जिले में लगातार पार 48 पार हो गया है। पूरे राजस्थान में बढ़ते तापमान की श्रेणी में हमारा जिला श्रीगंगानगर प्रथम पायदान पर पहुंच चुका हैं। इस भयंकर गर्मी का आलम यह है कि सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक गर्मी से निजात नहीं मिल रही है।पिछले तीन दिन से लगातार भयंकर लू चलने से कूलर और पंखे नकारा साबित हो रहे है। शनिवार को भी गर्मी का आलम यह था कि सुबह आठ बजे से चिलचलाती तेज धूप ने लोगों के होश उड़ा दिए। दोपहर में यह हालत और भी खराब करने लगी।

लू के थपेड़ों से बच्चों और बूढों पर ज्यादा असर दिखाई दिया है। वहीं राजकीय जिला चिकित्सालय में लू तापघात के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस अत्यधिक गर्मी और लू के चलते चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अलर्ट जारी किया है। आमजन से अपील की गई है कि वे इस दौरान कोई लापरवाही न बरतें। लू को लेकर सावधानी रखें। खासकर बच्चों, बुजुर्गों, बीमार व गर्भवती महिलाओं को विशेष ख्याल रखें, क्योंकि इनका लू व गर्मी की चपेट में आना घातक साबित हो सकता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सकों एवं विभाग के अन्य कर्मचारियों को इस दौरान चिकित्सा संस्थानों पर विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में आने वाले मरीजों के लिए पेयजल, पंखे व कूलर आदि की व्यवस्था सुचारू रखने सहित आमजन को जागरूक करने के निर्देश जारी किए हैं। सीएमएचओ डॉ. गिरधारी लाल मेहरड़ा ने सभी अस्पतालों में कूलर व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, संस्थान में रोगी के उपचार के लिए आपातकालीन किट में ओआरएस, ड्रिपसेट सहित अन्य आवश्यक दवाइयां रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि शरीर में लवण व पानी अपर्याप्त होने पर विषम गर्म वातावरण में लू व तापघात से सिर का भारीपन व अत्यधिक सिरदर्द होने लगता है। इसके अलावा अधिक प्यास लगाना, शरीर में भारीपन के साथ थकावट, जी मिचलाना, सिर चकराना व शरीर का तापमान बढऩा, पसीना आना बंद होना, मुंह का लाल हो जाना, त्वचा का सूखा होना, अत्यधिक प्यास का लगना व बेहोशी जैसी स्थिति का होना आदि लक्षण आने लगते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आमजन को सलाह दी है कि लू तापघात से प्रभावित रोगी को तुरंत छायादार जगह पर कपड़े ढीले कर लेटा दिया जावे। रोगी को होश मे आने की दशा मे उसे ठण्डा पेय पदार्थ, जीवन रक्षक घोल, कच्चा आम का पन्ना दें। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जहां तक सम्भव हो धूप में न निकलें, धूप में शरीर पूरी तरह से ढका हो। धूप में बाहर जाते समय हमेशा सफेद या हल्के रंग के ढीले व सूती कपड़ों का उपयोग करें। बहुत अधिक भीड़, गर्म, घुटन भरे कमरों से बचें, रेल बस आदि की यात्रा अत्यावश्यक होने पर ही करें, बिना भोजन किए बाहर न निकलें। पढ़ना जारी रखे

