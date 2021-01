अवैध कॉलोनियों पर कसेगा शिंकजा: पटवारियों से कृषि भूमि पर अकृषि कार्य नहीं होने का लिया जाएगा शपथ पत्र

Shinkja will be tightened on illegal colonies: Patwaris will be taken affidavit for not doing agricultural work on agricultural land- श्रीगंगानगर में भू उपयोग परिवर्तन शुल्क नहीं मिलने से राज्य सरकार को राजस्व हानि