करणी सेना प्रमुख की हत्या के विरोध में बंद कराई दुकानें

श्री गंगानगरPublished: Dec 06, 2023 07:51:11 pm Submitted by: surender ojha

Shops closed in protest against the murder of Karni Sena chief- सड़कों पर निकाला रोष, पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी

करणी सेना प्रमुख की हत्या के विरोध में बंद कराई दुकानें

#Karni Sena करणी सेना के प्रमुख नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में राजपूत करणी सेना, राजपूत युवा संगठन, विप्र समाज सहित कई संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में जिला मुख्यालय पर बुधवार को रोष मार्च निकाला गया। अम्बेडकर चौक से यह रोष मार्च गांधी चौक, केदार चौक से रेलवे स्टेशन होते हुए गंगासिंह चौक पर पहुंचा। वहां इन संगठनों के पदाधिकारियों ने हत्यारों की अविलम्ब गिरफ़्तार कर फांसी की सजा से दंडित करने की मांग की। इससे पहले इन संगठनों ने गोलबाजार, केदार चौक और गांधी चौक एरिया मे दकानों को बंदकरावाया। इन लाोगेां का कहना था कि राज्य की राजधानी जयपुर में करणी सेना के नेता सुखदेव सिंह गोगामेडी की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या को हमलावरों की ओर से अंजाम दिया गया, वह हतप्रभ करने वाली घटना हैं। राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाला है जो यह दर्शाता है कि राज्य में अपराधी व्यवस्था पर हावी हो चुके हैं और राज्य में कानून का राज नहीं है। इस हत्याकाण्ड में शामिल सभी साजिशकर्ताओं और दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की।

करणी सेना प्रमुख की हत्या के विरोध में बाजार बंद का आंशिक असर रहा। गोल बाजार, केदार चौक, गांधी चौक और रेलवे स्टेशन रोड पर रोष मार्च पहुंचा तो वहां खुली दुकानों को प्रतिमात्मक बंद कराया गया। इस दौरान युवाओं ने दुकानदारों से इस घटना के संबंध में स्वत: दुकान की बंद की अपील की। युवाओं के जोश को देखते हुए दुकानदारों ने दुकानें बंद करने में देर नहीं की। इस दौरान करणी सेना के यशपाल सिंह चौहान, राजपूत समाज के प्रताप सिंह शेखावत, मनिन्दर सिंह मान, मोनू भाटी, विप्र समाज के राकेश गुरावा, पृथ्वीराज आदि मौजूद थे। बाजार बंद करने के लिए विभिन्न संगठनों के लोग जब रोष मार्च निकालने के लिए पहुंचे तो वहां पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा। इस दौरान सीओ सिटी प्रशांत कौशिक, पुरानी आबादी एसएचओ धीरेन्द्र सिंह सहित कई पुलिस अधिकारियों के अलावा पुलिस कर्मी और आरएएसी के जवान भी शामिल थे।