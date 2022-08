SriGanganagar सिदि्ध विनायक की धोक लगाने से पूरी होती है मनोकामना

श्री गंगानगर Published: August 24, 2022 09:00:38 pm

श्रीगंगानगर। करीब 33 साल पहले मोहल्ले के श्रद्धालुओं की गणेश संकीर्तन मंडल ने जनसहयोग से शिव गणेश मंदिर का निर्माण कराया। प्रचार-प्रसार से दूर इस मंदिर में स्थापित सिदि्ध विनायक की धोक लगाने से मनोकामना पूरी होती है, ऐसा इलाके के लोग मानते है। करीब साढ़े तीन फीट की सिदि्ध विनायक की प्रतिमा के दाएं और बाएं दिशा में रिदि्ध सिदि्ध की छोटी प्रतिमाएं मंदिर में आकर्षक का केन्द्र बनी हुई है। इसके अलावा मंदिर परिसर में बालाजी, शिव दरबार, शेरांवाली माता आदि का दरबार भी है। वहीं बाबा बालकनाथ का धुणा भी बनाया हुआ है, यहां धोक लगाई जाती है।

मंदिर की प्रबंध समिति की कमान महिलाओं की है। महिलाओं की संकीर्तन मंडली रोजाना भजन कीर्तन कर गणपति महाराज का गुणगान करती है। लेकिन इस संकीर्तन मंडली ने कभी प्रचार प्रसार नहीं किया। इलाके के विभिन्न परिवारों से जुड़ी इन महिलाओं ने आस्था के इस केन्द्र पर अपनी भक्ति पर ही फोकस किया है। मंदिर में लंबे समय से पुजारी पंडित सदानंद भारद्वाज कर रहे है।

इस मंदिर के सामने इलाके के गांधी पूर्व विधायक दिवंगत प्रोफेसर केदारनाथ शर्मा का आवास है। इस आवास की चारदीवारी के बाहर गरीबों का मसीहा प्रोफेसर केदार का साइन बोर्ड राहगीरों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए इलाके की राजनीतिक का आइना दिखा रहा है। शर्मा के जीवनकाल में इस आवास पर हर जात-पांत और धर्म के लोगों की आवाजाही अधिक रहती थी। इसी मंदिर से सटा है महर्षि दयानंद पार्क जिसेलोग धींगड़ा पार्क भी कहते है। धींगड़ा परिवार अधिक संख्या में होने के कारण धींगड़ा स्ट्रीट भी बनी हुई है। मंदिर के पास सर्वधर्म धर्मशाला का निर्माण भी हो चुका है। पार्क के एक हिस्से में वाटर वर्क्स की ओवर हैड टंकी भी बनी हुई है। इलाके में किसी के घर या दुकान मुहूर्त या प्रतियोगी परीक्षा में चयन या पदोन्नति आदि की खुशी या मंगल कार्य के लिए इस मंदिर में पहला भोग लगाया जाता है। मंदिर के पुराने पुजारी के सदस्य पंडित देवेन्द्र भारद्वाज का कहना है कि मंदिर की आस्था तभी है जब विश्वास हो। विश्वास से गणपति महाराज परिणाम भी देते है। इस बार पांच दिवसीय श्रीगणेश महाजन्मोत्सव आयोजित किया जाएगा।

यह उत्सव 27 से 31 अगस्त तक संचालित होगा। पहले दिन 27 अगस्त की शाम पांच बजे ध्वज पूजन, अखंड ज्योति पूजन, गणेश मंत्र अंखड जाप कार्यक्रम होगा। 28 व 29 अगस्त को कढ़ी चावल और छोले कुलचे का प्रसाद वितरण, 30 अगस्त को मेहन्दी पूजन व वितरण, 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी पर लडडुओं का भोग और फलों की सवामणी चढ़ाई जाएगी। पढ़ना जारी रखे

