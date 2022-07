SriGanganagar शिविर में सन्नाटा, घंटिया बजी तो दौड़े चंद अफसर

श्री गंगानगर Published: July 25, 2022 01:44:03 pm

श्रीगंगानगर। प्रशासन शहरों के संग अभियान का दूसरा चरण सोमवार को शुरू हो गया। नगर परिषद की ओर से वार्ड 39 और वार्ड 40 के लिए एल ब्लॉक िस्थत पंडित दीनदयाल वाटिका में वार्ड का शिविर आयोजित किया गया। लेकिन इस शिविर में दोपहर बारह बजे तक तक अफसर नहीं आए तो लोगों ने मोबाइल फोन से शिकायतें की। यह वार्ड सभापति करुणा चांडक का है। ऐसे में सभापति के कहने पर नगर परिषद के चंद अफसर दौड़कर पहुंचे। इस शिविर में अभी तक कोई काम नहीं हुआ। दोपहर तक लोग पटटे बनाने के लिए छूट मांगते नजर आए लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई विशेष छूट नहीं आई है। इस कारण यह शिविर फीका नजर आया। हालांकि दूसरे चरण के लिए इस अभियान के लिए जिला प्रशासन ने अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन को जिला प्रभारी और यूआईटी सचिव को सहायक जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है।

इधर, पार्षदोंने इकरारनामा के आधार पर जारी पट्टों के पंजीयन के समय स्टाम्प डियुटी को माफ़ करने और गंगानगर शहर के ज़ोनल प्लान को जल्द लागू करने कि मांग की थी इसमें बताया गया कि इकरारनामा के आधार पर कृषि भूमि पर बसी कालोनियों के भूखंडों के यूआईटी पट्टे जारी कर रही है पर जब उप पंजीयन कार्यालय में पट्टे को पंजीकृत करवाने के लिए लाभार्थी पहुँचते है तो प्रत्येक चेन लिखी राशि या डीएलसी रेट दोनो में से जो अधिक होता है उस पर बीस प्रतिशत स्टाम्प डयुटी वसूली जाती है। स्टाम्प डयुटी दो लाख रुपए से लेकर पाँच लाख रुपए तक बनाई जा रही है एसे में पट्टे बनाने वाले पट्टा बनने के बाद लोग पट्टे को पंजीकृत नही करवा रहे है । और पंजीकृत नही होने के तीन माह बाद पट्टा स्वयं निरस्त हो जाता है । जिस कारण सरकार दारा चलाए जा रहे प्रशासन शहरो के संग अभियान अपने उद्देश्य तक नही पहुँच पाएगा । शहर में ज़ोनल प्लान लागू नही होने के कारण शहर कि क़रीब 150 से अधिक कालोनियों में पट्टे नही बनाए जा रहे ।एसे में ज़ोनल प्लान को जल्द लागू करने कि माँग कि गई ।ज़ोनल प्लान लागू होने से गंगानगर शहर बाहरी हिस्सों में बसी सेंकडो कालोनियों के साथ साथ बसंती चौक क्षेत्र में वस्तुदेव नगर ,गणेश विहार, विष्णु कालोनी जानकी नगर दितिय ,जगदंबा कालोनी ,सहयोग नगर सहित अनेको कालोनियों में पट्टे बनाए जाने का रास्ता खुल जाएगा ।

