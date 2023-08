नर्सिग कर्मियों के सामूहिक अवकाश पर पसरा सन्नाटा

श्री गंगानगरPublished: Aug 25, 2023 04:52:14 pm Submitted by: surender ojha

Silence spread on the mass holiday of nursing personnel- इंटरशिप और रेजीडेंट डॉक्टर्स इंजेक्शन लगाने को हुए मजबूर

नर्सिग कर्मियों के सामूहिक अवकाश पर पसरा सन्नाटा

श्रीगंगानगर विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत नर्सिग संघर्ष समिति की ओर से जयपुर में रैली आयोजित की गई, इसके तहत शुक्रवार को जिले के नर्सिग कर्मियों ने सामूहिक अवकाश पर रहे। नर्सिग कर्मियों के सामूहिक अवकाश पर जाने से वैकल्पिक व्यवस्था के लिए मेडिकल कॉलेजों के इंटरशिप और रेजीडेंट डॉक्टर्स को बुलाया गया। जिला चिकित्सालय में सुबह से दोपहर तक लोगों की भीड़ कम नजर आई। ओपीडी रोगियों की सुविधा के लिए चिकित्सक तैनात नजर आए लेकिन वार्डो में भर्ती रोगियों की देखभाल के लिए इंटरशिप और रेजीडेंट चिकित्सक जूझते रहे। जिला चिकित्सालय में नर्सिग स्टाफ करीब डेढ़ सौ हैं, वहीं जिले में करीब नौ सौ नर्सिग कार्मिक सामूहिक अवकाश पर रहे।

एमरजेंसी में कई रोगी आए, इनको संभालने के लिए करीब आठ चिकित्सक तैनात नजर आए। एक रोगी ने आकर बताया कि उसे आवारा श्वान ने काट लिया हैं। उसकी पट्टी और इंजेक्शन लगाने के लिए इंटरशिप कर रहे चिकित्सकों ने मोर्चा संभाला। यही हाल मेल और फिमेल मेडिकल व सर्जिकल वार्डो में देखने को मिला। इधर, नेत्र रोग वार्ड में भर्ती चौबीस रोगियों को सुबह पट्टी करने के बाद छुट्टी दे दी गई।