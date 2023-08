बहन का जज्बां ऐसा भी: भाई के लिए छह साल तक नहीं पहनी चप्पलें

श्री गंगानगरPublished: Aug 31, 2023 12:32:44 am Submitted by: surender ojha

Sister's passion is also like this: Did not wear slippers for brother for six years- रक्षा बंधन से पहले नौकरी मिली तो पूरी हुई अरदास

श्रीगंगानगर। गणपतिनगर की महिला मीना राठौड़ का अपने भाई ऐसा अटूट संबंध में हैं जिसकी मिसाल कम देखने को मिलती हैं। एक ओर जहां संपत्ति को लेकर अपने भाई और बहन के बीच कानूनी दीवार खड़ी हो रही हैं, वहीं मीना ने अपने भाई तंवर सिंह को सरकारी नौकरी दिलाने के लिए अपने ईष्ट देव वृंदावन जाकर बांके बिहारी के समक्ष कठिन संकल्प लिया कि जब तक नौकरी नहीं मिली तो वह आजीवन नंगे पांव रहूंगी। इसके पीछे वजह यह रही कि उसका भाई ओवरऐज हो रहा था और नौकरी के लिए बार प्रयास के बावजूद चयन नहीं हुआ तो लोग ताने देने लगे।