sriganganagar छह माह बीते पर आधा किमी दूरी से नहीं आया बजट

श्री गंगानगर Published: March 20, 2022 02:56:50 pm

श्रीगंगानगर. इलाके में विकास कार्य के लिए नगर विकास न्यास अब तक सिर्फ अपने गाल ही बजा रही है। चिर और स्थायी के साथ साथ दीर्घकालीन विकास कार्य कराने के लिए न्यास अधिकारियों ने कभी प्रयास तक नहीं किए। यहां तक कि बड़े प्रोजेक्ट बनाने के कागजी प्रयास हुए है। यूआईटी प्रशासन ने पिछले सात सालो में 100 करोड़ रुपए से अधिक का बजट खर्च दिया है।

लेकिन अभी तक कई प्रोजेक्ट अधूरे पड़े है। इंदिरा वाटिका से यूआईटी के बीच महज आधा किमी की दूरी हैं। छह माह बीतने के बावजूद इस वाटिका में न्यास की ओर से जारी किए गए दस लाख रुपए का बजट खर्च करने के लिए नहीं पहुंचा हैं।

पिछले साल राजस्थान पत्रिका के बार बार नौकायान स्थल के जीर्णोद्धार या नौकायान स्थल पर स्कैटिंग स्थल बनाने के संबंध में लगातार समाचार प्रकाशित किए थे। इन समाचारों से प्रेरित होकर विधायक राजकुमार गौड़ के साथ न्यास अभियंताओं के साथ इस पार्क में नौकायान स्थल का दौरा किया। वहां बच्चों के लिए स्कैटिंग स्थल बनाने के एजेंडें पर सहमति हुई थी।

यहां तक कि यूआईटी में हुई बैठक में इस नौकायान स्थल पर स्कैटिंग स्थल बनाने के लिए दस लाख रुपए का बजट मंजूर किया। 2 अक्टूबर 2021को विधायक के साथ तत्कालीन कलक्टर महावीर प्रसाद वर्मा आदि ने दौरा किया। अक्टूबर से लेकर अब तक छह माह बीतने के बावजूद इस स्कैटिंग स्थल का निर्माण अब तक शुरू नहीं हो पाया हैं।

हालांकि नगर विकास न्यास ने इस प्रस्तावित स्कैटिंग स्थल का निर्माण के लिए दस लाख रुपए की निविदा जारी की थी। वर्क ऑर्डर एक पार्षद के रिश्तेदार को दिया गया था लेकिन इस ठेका फर्म ने अभी तक निर्माण नहीं किया हैं।

इलाके के बच्चों को रिझाने के लिए यूआईटी ने 18 साल पहले जवाहरनगर में स्थित इंदिरा वाटिका में नौकायान की पक्रिया शुरू की थी। इसके लिए बकायदा इस वाटिका के बीचोबीच तरणताल बनाया गया ताकि वहां कश्ती का आंनद बच्चे और उसका परिवार उठा सके। करीब ढाई करोड़ से अधिक का बजट इस पर खर्च किया गया।

इस नौकायान का बकायदा लोकार्पण तत्कालीन और मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2003 में किया था। लेकिन 2007 में इस नौकायान को बंद कर दिया गया। अब तरणताल बचा है जहां बच्चे क्रिकेट खेलते है। पिछले साल पत्रिका के समाचारों की मुहिम चली तो विधायक गौड़ ने यूआईटी की ट्रस्ट बैठक में नौकायान स्थल पर स्कैटिंग स्थल निर्माण कराने को मजंूरी भी मिली।

अब करवाएंगे निर्माण पूरा नगर विकास न्यास के एक्सईएन मंगतराय सेतिया के अनुसार यह सही है कि पिछले साल इंदिरा वािटका में बच्चों के लिए स्कैटिंग स्थल का खाका तैयार हुआ था। बजट भी मंजूर किया जा चुका हैं। ठेकेदार ने चारदीवारी के जीर्णोद्धार की प्रक्रिया पूरी कर दी हैं। स्कैटिंग स्थल का फर्श बनाने का काम अब शुरू किया जाएगा। यह निर्माण अगले महीने पूरी तरह हो जाएगा। दस लाख रुपए का बजट खर्च किया जा रहा हैं।

विधायक राजकुमार गौड़ ने कहना है कि बच्चों के लिए स्कैटिंग स्थल का काम करने के लिए यूआईटी को अधिकृत किया गया हैं। निर्माण की प्रक्रिया शुरू भी की गई लेकिन यह काम पूरा क्यों नहीं किया, इस संबंध में न्यास अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी हैं। उम्मीद है कि अगले महीने यह निर्माण कार्य पूरा हो जाएं।

















