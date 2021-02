किसी ने उड़ाए खाते से साठ हजार, अब बैंक चुकाएगा यह रकम

Sixty thousand from someone's blown account, now bank will pay this amount- जिला स्थायी लोक अदालत का बैंक ग्राहक के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला.