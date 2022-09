SriGanganagar कचरा प्लांट स्थापित करना तो दूर कचरा एकत्र करने की धीमी चाल

श्री गंगानगर Published: September 03, 2022 04:49:37 pm

श्रीगंगानगर। पांच माह पहले नगर परिषद बोर्ड की करीब बारह साल के लंबे अंतराल के बाद तीन घंटे बजट बैठक में जिला मुख्यालय पर कचरे का स्थायी समाधान करने के लिए ठोस कचरा प्लांट लगाने के लिए चुटकी में कवायद शुरू करने के दावे किए थे लेकिन पांच माह बाद भी प्लांट लगाने की प्रक्रिया धरातल पर नहीं उतरी है। इस प्लांट पर साढ़े चार करोड़ रुपए का बजट भी पारित किया गया।

नगर परिषद बोर्ड ने सर्वसम्मति से इस एजेंडे को पारित कर कवायद शुरू करने का दावा भी किया लेकिन प्लांट तो दूर वहां कचरा एकत्र करने के लिए पोकलेन मशीन के संचालन को भी बंद कर दिया है। नतीजन चक 6 जैड ए में नगर परिषद की साढ़े बारह बीघा भूमि में बना गए डंपिग प्वाइँट पर कचरा डालने का स्थान तक नहीं बचा है। करीब छह बीघा भूमि को कचरे को एकत्र करने से स्पेस मिल सकता है लेकिन पोकलेन मशीन कीप् रक्रिया बंद होने से कचरे को एकत्र करने में अड़चन आ रही है। इस समस्या को लेकर नगर परिषद सभापति करुणा चांडक और कांग्रेस नेता अशोक चांडक ने पिछले दिनों राजस्व मंत्री रामलाल जाट के समक्ष भी यह मुद्दा उठाया लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। कचरे से प्रभावित हो रही 11 कॉलोनियां और 8 ढाणियांचक 6 जैड ए में डंपिंग प्वाइँट से 11 कॉलोनियों और आठ ढाणियों के बांशिदों के लिए जीना दुश्वर हो गया है। करीब साढ़े दस बीघा भूमि को नगर परिषद ने लगभग बीस फीट की खुदाई की और वहां कचरा डलवाया। रोजाना सवा सौ ट्रॉलियां कचरे की इस केन्द्र पर डाली जा रही है।वायु प्रदूषण की समस्या से शालीमार बाग, अम्बिका एन्कलेव, अम्बिका हाइट, अम्बिका एन्केलव प्रथम, ग्रीन वैली, मैट्रो सिटी, कुंज विहार प्रथम, कुंज विहार द्वितीय, श्यामनगर, सुखसागर कॉलोनी, गुलाबी बाग के अलावा चक छह जैड, आठ जैड और दस जैड क्षेत्र की आठ से दस ढाणियां के बांशिदों को सुबह और शाम के समय अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। प्लांट के उदघाटन स्थल पर हुआ था हंगामावर्ष 2017 को नेतेवाला में नई दिल्ली की ठेका फर्म मैसर्स एलाइड एनर्जी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने ठोस कचरा प्रबंधन प्लांट लगाने का उद्घाटन का कार्यक्रम आयोजित किया था। लेकिन यह उद्धाटन शुरू होता उससे पहले नेतेवाला के ग्रामीणों ने आकर हंगामा कर दिया था, इस कारण नगर परिषद की तत्कालीन आयुक्त सुनीता चौधरी सहित कई अधिकारियों को बैरंग लौटना पड़ा था। इस संबंध में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की बजाय इस प्लांट को स्थापित करने की प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया। हालांकि गांव 501 एलएनपी में खाली पड़ी सरकारी भूमि में प्रस्ताव बनाने का सुझाव दिया था लेकिन वहां के ग्रामीणों ने इस प्रस्तावित जगह पर प्लांट लगाने की आपत्ति दर्ज करा दी थी। ..यह सही है कि कचरा प्वांइट पर हालत खराब है। वहां प्लांट लगना जरूरी हो गया है। ऐसा नहीं हुआ तो एक इंच भी जगह नहीं बचेगी। इस स्थल का खुद निरीक्षण करके आया हूं। इस संबंध में जिला कलक्टर और सभापति से गहन चर्चा कर समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से संयुक्त रूप से प्लांट लगाने की योजना को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। - गुरदीप सिंह, आयुक्त नगर परिषद श्रीगंगानगर पढ़ना जारी रखे

