पड़ोसी राज्यों से आए पराली के धुएं का फेफड़ों पर प्रहार

श्री गंगानगरPublished: Nov 09, 2023 10:27:22 pm Submitted by: surender ojha

smoke from stubble coming from neighboring states attacks the lungs.- एलर्जी, श्वास, अस्थमा, आंखों में जलन और पानी गिरने की समस्या बढ़ी

#smoke becomes poison पड़ोसी राज्यों पंजाब व हरियाणा के अलावा हनुमानगढ़ जिले की राइस बेल्ट में पराली जलाने से आसमान पर छाए धुएं ने समूचे श्रीगंगानगर जिले को अपनी चपेट में ले रखा है। इस धुएं के कारण हवा जहरीली हो चुकी है। इसका असर एलर्जी, श्वास, अस्थमा और हृदय रोगियों में देखने को मिल रहा है। दुपहिया वाहनों पर चलने वालों की आंखों में जलन और लगातार पानी गिरने जैसी समस्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आसमान पर छाया धुआं सुबह-सुबह धुंध जैसे हालात बनाने लगा है।

पंजाब व हरियाणा में धान की कटाई के बाद गेहूं की बिजाई करते हैं। इसके लिए जमीन को बिजाई के लिए जल्दी तैयार करने के लिए पराली को जलाना शुरू कर देते हैं। इसका असर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिलों की आबोहवा पर पड़ता है। पिछले दिनों वायु प्रदूषण की हिसाब से प्रदेश में सबसे खराब हालत हनुमानगढ़ जिले की थी, जहां राइस बेल्ट में कई किसान पराली को जलाते हैं। श्रीगंगानगर जिला वायु प्रदूषण के हिसाब से दूसरे नंबर पर था। हफ्ते भर से चल रही इस समस्या के कारण सूर्य देव के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं।

हवा चले या बारिश हो

मौसम विज्ञानी एम.एल रणवा के अनुसार आसमान पर छाए पराली के धुएं को अब प्रकृति ही हटाएगी। गुरुवार को प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके असर से तेज हवा चलती है और बारिश होती है तो आसमान पर छाया पराली का धुआं छंट जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ कमजोर है,सो इसके असर से बारिश नहीं होती तो यह धुआं कुछ दिन और आसमान पर छाया रह सकता है।

पानी का छिड़काव करवाया

वायु प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के हनुमानगढ़ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से दिशा निर्देश मिलने के बाद नगर परिषद प्रशासन ने उन पर अमल किया है। आयुक्त यशपाल आहुजा ने बताया कि शहर के व्यस्ततम मार्गों पर पानी का छिड़काव शुरू करवाया है। जिन मार्गों पर वाहनों की आवाजाही ज्यादा रहती है वहां नियमित पानी का छिड़काव करवाने की योजना है। इसके अलावा मंडल के अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करवाई जाएगी।

रोगियों के लिए खतरनाक

जिला चिकित्सालय के पीएमओ डा. केएस कामरा के अनुसार पराली जलाने व अन्य कारणों से आसमान पर छाया जहरीला धुआं एलर्जी, श्वास, अस्थमा और हृदय रोगियों के लिए खतरनाक है। वायु प्रदूषण का सीधा असर फेफड़ों पर पड़ता है, जिससे रोगी को सांस लेने में दिक्कत होती है। जब तक यह धुआं छंट नहीं जाता तब तक ऐसे रोगियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बचाव के लिए मास्क का उपयोग करना चाहिए।

आंखों की सुरक्षा भी जरूरी

नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. सीमा राजवंशी के अनुसार आसमान पर छाए पराली के धुएं का असर आंखों पर भी पड़ रहा है। इससे आंखों में जलन और लगातार पानी गिरने की समस्या बढ़ी है। दुपहिया वाहन चालकों में यह परेशानी ज्यादा देखने को मिल रही है। इससे बचने के लिए दुपहिया वाहन चालकों को वाहन चलाते समय चश्मे का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा आंखों को बार-बार साफ पानी से धोना चाहिए।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की सलाह

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने भी श्रीगंगानगर शहर में वायु प्रदूषण एवं वायु गुणवत्ता सूचकांक के बढ़ते स्तर को चिंताजनक बताया है। मंडल ने पराली के धुएं की बजाय इसकी वजह वाहनों के आवागमन में वृद्धि, निर्माण कार्यों, नगरीय कचरे को खुले में जलाना, मौसम परिवर्तन तथा पटाखों व आतिशबाजी के धुएं को बताया है। मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी ने इसके लिए नगर परिषद आयुक्त को यह सलाह दी है कि सड़क मार्गों पर बिखरी धूल-मिट्टी की मैकेनाइज्ड मशीन से नियमित सफाई के साथ पानी का छिड़काव किया जाए। निर्माणाधीन स्थलों भवनों या प्रोजेक्ट के कारण होने वाले धूल उत्सर्जन की रोकथाम के लिए काम करवाने वालों को नियमित पानी छिड़काव का निर्देश दिया जाए। नगरपरिषद सीमा क्षेत्र में कचरे को खुले में नहीं जलाने के लिए जागरुकता गतिविधियां चलाई जाए।