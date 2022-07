SriGanganagar इतनी बेरोजगारी: सिर्फ 69 पद और आवेदन दस हजार पार

So much unemployment: only 69 posts and applications cross ten thousand- इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में संविदा कार्मिकों की सीधी भर्ती

श्री गंगानगर Updated: July 27, 2022 12:22:38 am

श्रीगंगानगर. कोरोनाकाल के बाद इलाके में युवाओं में बेरोजगारी अधिक हो गई है। यहां तक कि संविदा के पदों पर आवेदन का अंबार लग गया है। जिला मुख्यालय पर नगर परिषद में संविदा के 69 पदों के लिए दस हजार से अधिक आवेदन फार्म जमा हो चुके है। इसके अलावा दो से ढाई हजार आवेदन डाक विभाग के माध्यम से नगर परिषद की चौखट पर पहुंचे है जिनकी गिनती अभी होनी है।

ग्रामीण क्षेत्र में संचालित मनरेगा की तर्ज पर शहरों में भी जरूरतमंद बेरोजगार मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में श्रीगंगानगर सहित 11 शहरी क्षेत्र में लागू की गई है।

SriGanganagar इतनी बेरोजगारी: सिर्फ 69 पद और आवेदन दस हजार पार

इस योजना के संचालन के लिए संविदा भर्ती कार्मिकों के लिए आवेदन लिए गए। जिला मुख्यालय पर श्रीगंगानगर नगर परिषद के अलावा रायसिंहनगर, सूरतगढ़, गजसिंहपुर, अनूपगढ़, पदमपुर, श्रीकरणपुर, केसरीसिंहपुर, सादुलशहर, श्रीविजयनगर और लालगढ़ जाटान नगर पालिकाओं में कनिष्ठ तकनीकी सहायक के कुल बीस पद, लेखा सहायक के 12 पद, एमआईएस मैनेजर के 12 पद और शहरी रोजगार सहायक के 25 पद कुल 69 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया पिछले महीने शुरू की थी लेकिन डीएलबी ने बीच में यह प्रक्रिया रोक दी। अब फिर से इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जिला मुख्यालय पर दस हजार से अधिक आवेदन आने पर नगर परिषद प्रशासन ने निर्माण शाखा के तीन कार्मिकों को आवेदन जमा कराने के लिए लगाया। डीएलबी के आदेश के अनुसार यह संविदा भर्ती पूर्णतया मेरिट के आधार पर होगी। इसके लिए साक्षात्कार के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इस कारण युवाओं ने फार्म भरने में ज्यादा रूचि दिखाई है। इसके अलावा जिले की नगर पालिकाओं में जमा कराने के बजाय लोग जिला मुख्यालय पर नगर परिषद में बने काउण्टर पर ही आवेदन जमा करवा रहे है। इस कारण आवेदनों की संख्या आठ हजार पार हो चुकी है। कई आवेदन तो सीधे डाक और संबंधित नगर पालिकाओं में भी जमा हो चुके हैं। संविदा अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदनों के आधार पर संविदा पदों की पदवार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। इस भर्ती में राजस्थान के मूल निवासियों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है लेकिन नगर परिषद में यहां पंजाब के काफी लोग आवेदन जमा करवा चुके हैं। मनरेगा की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में बेरोजगारों को रोजगार दिए जाएंगे। योजना के तहत रोजगार देने के लिए जॉब कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू की गई है। लोगों को शहर में ही एक साल में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के तहत सड़क व सार्वजनिक स्थलों पर झाड़ियों व घास की सफाई, नालियों की सफाई, डिवाइडर-रेलिंग पुताई, दीवारों और रैन वॉटर स्ट्रक्चर निर्माण, मरम्मत और सफाई काम, अतिक्रमण हटाने, सुरक्षा गार्ड और पार्क रखरखाव आदि कार्य किए जाएंगे।योजना में 18 से 60 साल तक की उम्र वाले लोग ही काम कर सकेंगे।

जिले के शहरी क्षेत्र के लिए इस योजना में पिछले माह 83 संविदा कार्मिकों की नियुक्तियां करने के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसमें वरिष्ठ तकनीकी सहायक के 11 पद, कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 23 पद, लेखा सहायक के 12 पद, एमआईएस मैनेजर के 12 पद और शहरी रोजगार सहायक के 25 पद शामिल थे। लेकिन अब जिले में 69 पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसमें तकनीकी सहायक के 20 पद, लेखा सहायक के 12 पद, एमआईएस मैनेजर के 12 पद और शहरी रोजगार सहायक के 25 पद शामिल है।

इस बीच, डीएलबी के नए आदेश में वरिष्ठ तकनीकी सहायक का पद हटा दिया है। जबकि कनिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए 30 हजार रुपए मासिक की बजाय अब 20 हजार रुपए मासिक, लेखा सहायक के लिए 25 हजार की बजाय 12 हजार रुपए, एमआईएस मैनेजर के लिए 25 हजार रुपए की बजाय 12 हजार रुपए और शहरी रोजगार सहायक के लिए 15 हजार रुपए की बजाय 7500 रुपए मासिक मानदेय कर दिया है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें