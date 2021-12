भात लेकर जाने की गिनवाई मजबूरी तो किसी ने बीमार होने की बताई वजह

Somebody told the reason for being ill if you took the rice- चुनाव डयूटी ना बाबा ना: जिला कलक्टर के समक्ष चुनाव से डयूटियां कटवाने की गुहार लगाने वालों की लगी लंबी कतार.

श्री गंगानगर Published: December 02, 2021 06:56:22 pm

भात लेकर जाने की गिनवाई मजबूरी तो किसी ने बीमार होने की बताई वजह

