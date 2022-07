SriGanganagar पाक घुसपैठिए रिजवान के जरिए कहीं मकसद तो पूरा नहीं

July 24, 2022

श्रीगंगानगर. पाकिस्तान में प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन तहरीक-ए-लब्बैक ने मोहम्म्द रिजवान के जरिए कहीं भारत में दहशत फैलाने का मकसद तो पूरा नहीं कर लिया। लाहौर फोर्ट में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को खंडित करने का दुस्साहस करने वाले इस चरमपंथी युवक का नूपुर शर्मा की हत्या का टास्क लेकर भारत में घुसपैठ के लिए तारबंदी तक आकर बिना कोई विरोध किए बीएसएफ के जवानों के हत्थे चढ़ जाना यह सवाल तो खड़ा करता ही है। घुसपैठिये रिजवान से पूछताछ करने वाले कई अधिकारी भी तहरीक-ए-लब्बैक का यह मकसद होने से इनकार नहीं कर रहे।

उदयपुर में कन्हैयालाल व अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या नूपुर शर्मा के पक्ष में सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट से नाराज होकर किए जाने की बात सामने आने के बाद देश में दहशत का माहौल तो बना ही है। इसके बाद देश में कट्टरपंथियों के बयान सामने आने और उनके नेटवर्क का खुलासा होने के बाद तो खुफिया एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं। उदयपुर में कन्हैयाला की हत्या करने वाले रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद का संबंध तहरीक-ए-लब्बैक से होने की बात सामने आई थी। श्रीगंगानगर सेक्टर में बीएसएफ की खखां सीमा चौकी के पास भारत में घुसपैठ का प्रयास करते पकड़ा गया मोहम्मद रिजवान इसी संगठन का सदस्य है। लाहौर फोर्ट में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा खंडित करने के बाद इसने तहरीक-ए-लब्बैक के समर्थन में नारे भी लगाए थे।

बीएसएफ के हत्थे चढ़े मोहम्मद रिजवान ने पकड़े जाने के तुरंत बाद यही कहा कि वह नूपुर शर्मा की हत्या करने के लिए आया था। उसकी यह स्वीकारोक्ति नेशनल मीडिया की सुर्खी बन गई। इसके कब्जे से बरामद दो खतरनाक खंजरों ने इसके खतरनाक इरादे को पुष्ट कर दिया। देश भर में यह संदेश गया कि राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से सटी भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तान से आए एक घुसपैठिये को पकड़ा है जो नूपुर शर्मा की हत्या का टास्क लेकर आया था। बीएसएफ के जवान अगर चेतावनी के बाद भी नहीं रुकने पर मोहम्मद रिजवान को गोली मार देते तो पाकिस्तानी युवक के भारत में घुसपैठ के प्रयास में मारे जाने की आठ-दस लाइन की खबर अखबारों में छप जाती और ऐसे ज्यादा महत्व नहीं मिला। बॉर्डर पर भारतीय सीमा में की गई तारबंदी तक बिना किसी बाधा के पहुंचने के बाद घुसपैठिये ने नूपुर शर्मा की हत्या का टास्क बता तहरीक-ए-लब्बैक के मकसद को कामयाब कर दिया। घुसपैठिये से पूछताछ चुके एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि नेशनल मीडिया में अब मोहम्मद रिजवान और तहरीक-ए-लब्बैक के ही चर्चे हैं। पाकिस्तान के एक कट्टरपंथी युवक के बीएसएफ की गोली से डरे बिना बॉर्डर तक पहुंचने के दुस्साहस ने भारत के कट्टरपंथियों को ताकत दी है।

संयुक्त पूछताछ केन्द्र में पाक घुसपैठिये से पूछताछ कर चुके खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी का मानना है कि तहरीक-ए-लब्बैक का जो मकसद था वह पूरा हो गया। चार-पांच सूखी रोटियों और खाली जेब के साथ देश की राजधानी दिल्ली तक जाकर नूपुर शर्मा की हत्या करने का टास्क तो कोई भी संगठन अपने सदस्य को नहीं देगा, जबकि बॉर्डर पर तारबंदी के साथ बीएसएफ का सख्त पहरा है। अलबत्ता बॉर्डर पर घुसपैठ के प्रयास में पकड़े जाने के बाद नूपुर शर्मा की हत्या का टास्क बताते ही पूरे देश में एक कट्टरवादी इस्लामिक संगठन और उसके सदस्य के चर्चे तो हो ही रहे हैं। आतंकवादी संगठन कई बार अपने प्रचार के लिए यह नीति भी अपनाते हैं।

