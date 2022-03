महिला दिवस पर विशेष: कोरोनाकाल में रास्ते बंद हुए तो इन महिलाओं ने बनाया अपना मुकाम

श्री गंगानगर Published: March 08, 2022 01:12:14 am

श्रीगंगानगर. जीवन में मुसीबत का डटकर मुकाबला करें तो महिलाएं अपने भाग्य की रेखाएं भी बदल सकती है। विश्वव्यापी कोरोना महामारी से इलाका भी अछूता नहीं रहा। इस कोरोनाकाल में किसी का हमसफर छूटा तो किसी का रोजगार। परिवार के समक्ष रोटी का संकट खड़ा हो गया। सहयोग और सहारा देने वालों ने भी मुंह मोड़ लिया। इलाके में ऐसी महिलाओं ने अपने हूनर के बलबूते पर जीवन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। इनमें से चुनिंदा महिलाओं का कहना है कि लड्डू गोपाल ने संकट मोचक के माध्यम से सहारा दिया।

इलाके में लड्डू गोपाल की चलन अधिक होने लगा है। इन लड्डू गोपाल की डे्रस की अधिक खपत रहती है। इस कारण महिलाओं ने ड्रेस बनाने की प्रक्रिया शुरू की। एक महिला दुकानदार से ऑर्डर लेकर आती तो दूसरी ने कटिंग की। अन्य महिलाओं ने इन ड्रेस की सिलाई की। देखते देखते अब तीन सौ से लेकर साढ़े तीन सौ रुपए प्रतिदिन की औसतन दिहाड़ी बनती है।

घर पर बैठे इस काम को सिखने में महज तीन से चार दिन लगते है। Sri Ganganagar: Special on International Women's Day पुरानी आबादी की मंजू स्वामी का कहना है कि कोरोनाकाल में केन्द्र सरकार ने आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया था, अब यह सही मायने में सचमुच में होने लगा है। इलाके में बनी लड्डू गोपाल की रंग बिरंगी और आकर्षक पोशाक की डिमांड लोकल स्तर पर नहीं बल्कि मथुरा और वृंदावन तक होने लगी है। यहां से विभिन्न पोशाक की आपूर्ति भी होने लगी है।

नेहरानगर निवासी सुखविन्द्र कौर के पति की कोरोना महामारी से मृत्यु हो गई। ऐसे में परिवार के समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया तो इस महिला ने खुद कमान संभाली। पहले यह महिला प्राइवेट स्कूल में कार्यरत थी। अब लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाकर परिवार पाल रही है।

यही स्थिति आनंद विहार के पास नेहरानगर निवासी सरिता की है। इसके पति प्राइवेट स्कूल में बालवाहिनी के चालक थे लेकिन शिक्षण संस्थाएं बंद हुई तो काम से छुट्टी कर दी गई। ऐसे में रोजगार के रास्ते बंद होने पर सरिता ने लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने का काम सीखा और उसकी मेहनत रंग भी लाई। अब पूरा परिवार यह सिलाई कार्य करता है।

Sri Ganganagar: Special on International Women's Day एसएसबी रोड पर चक 3 ई छोटी शिवाजी कॉलोनी निवासी ममता भी प्राइवेट स्कूल में अध्यापिका थी लेकिन कोरोना ने रोजगार का यह मार्ग बंद करवा दिया। आर्थिक संकट छाया तो खुद ही सिलाई मशीन लेकर काम करने लगी। ड्रेस बनाने में महारत हुई तो दूसरी महिलाओं के लिए यह प्ररेक बन गई। इसके आसपास की महिलाएं भी सिलाई का काम करने लगी है।

Sri Ganganagar: Special on International Women's Day वहीं आठ जैड की छात्रा बरखा स्वामी ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ हाथ के हूनर को परिवार में सहयोगी का काम किया हैं। इस छात्रा का कहना है कि काम करने में शर्म नहीं होनी चाहिए, लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने से अध्यात्म के साथ साथ परिवार को आर्थिक सम्बल भी मिलता हैं।

Sri Ganganagar: Special on International Women's Day इधर, पुरानी आबादी वार्ड आठ में तो वे कामकाजी महिलाएं एक मंच आई जिनका कोरोनाकाल में काम छूट गया। इसमे कई महिलाएं तो ट्रेलरिंग का काम करती थी लेकिन बाजार से यह काम आना बंद हुआ तो लड्डू गोपाल की पोशाक बनाने में लग गई।

