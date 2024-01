नए साल के पहले दिन रंगोली से सजे चौक-चौराहे

श्री गंगानगरPublished: Jan 01, 2024 10:51:44 pm Submitted by: surender ojha

Squares and intersections decorated with rangoli on the first day of the new year- राजस्थान पत्रिका के स्थापना दिवस पर बनी रंगोली

नए साल के पहले दिन रंगोली से सजे चौक-चौराहे

#New year2024 राजस्थान पत्रिका के 25 वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में नए साल के पहले दिन सोमवार को शहर के विभिन चौराहों को कॉलेज छात्र-छात्राओं ने आकर्षक रंगोली से सजावट की। छात्राओं ने मन भावन चित्र उकेरे और रंग भरते ही रंगोली चमकने लगी। रंगोली को देखने के लिए इन चौक-चौराहों के आसपास दुकानदारों, ट्रैफिक पुलिस और राहगीरों ने खूब दिलचस्पी ली और वहां आकर इन बालिकाओं का हौसला बढ़ाया। पत्रिका की ओर से जुबिन सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल, जुबिन नर्सिग कॉलेज, जुबिन स्पास्टिक होम के छात्र छात्राओं ने शिव चौक, सुखाड़िया सर्किल और चहल चौक पर रंगोली बनाई गई। इस दौरान जुबिन संस्थान के डायरेक्टर डा. हिमांशु, जुबिन नर्सिग कॉेलेज की वाइस प्रिंसीपल रूबी शर्मा, एकेडमिक निदेशक डा. देवेन्द्र छाबड़ा भी मौजूद थे।

जुबिन स्पास्टिक होम की ओर से सुखाडि़या सर्किल भारत माता चौक पर बनाई गई रंगोली आकर्षक का केन्द्र रही। रंग बिरंगी इस रंगोली को देखते ही राहगीर निहारने को मजबूर हो गए। संस्थान की समन्वयक मुनीषा सुदेड़ा की अगुवाई में स्पास्टिक बच्चों अंजली, सिमरन, शिवम, दिवांशु, पल्लवी, शौर्य के अलावा केयर टेकर गुरबचन सिंह, मुकेश, गुरप्रीत सिंह शामिल हुए।

जुबिन संस्थान की ओर से स्पेशल बीएड और बीएससी करने वाले छात्र छात्राओं ने शिव चौक पर रंग बिरंगी रंगोली में अपनी भावनाओ को उकेरा। इस दौरान व्याख्याता शालू की अगुवाई में स्टूडेंट्स रजनीश कुमार, प्रवीण, इन्द्रजीत, अर्शदीप, खुशी, शर्मिला, अर्चना, अमनजोत, संतोष व शिक्षक नरेश कुमार शामिल हुए।

हनुमानगढ़ रोड पर चहल चौक पर पत्रिका के स्थापना दिवस पर बनाई गई रंगोली को देखकर कई लोग तो सेल्फी लेने के लिए पहुंच गए। जुबिन नर्सिग कॉलेज की ओर से व्याख्याता संदीप कौर की अगुवाई में इस रंगोली बनाने के लिए स्टूडेंट्स संदीप, वैशाली, प्रियंका, अर्शदीप, निकिता, संध्या, चैल्सी, कोमल, प्रियंका प्रथम और दि्धतीय की अहम भूमिका रही।