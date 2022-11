SriGanganagar श्रीगंगानगर सीओ ग्रामीण को अनुसंधान का ज्ञान नहीं

Sri Ganganagar CO Rural does not have knowledge of research- अदालत ने की तीखी टिप्पणी, पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की अनुशंषा

श्रीगंगानगर. अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पुलिस की ओर से दायर की गई चार्जशीट को देखकर अदालत ने जांच अधिकारी सीओ ग्रामीण भंवरलाल मेघवाल पर तीखी टिप्पणी की है। इस जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डीजीपी को अलग से निर्णय की कॉपी प्रेषित करने के निर्देश तक दे दिए हैं। यह आदेश एससीएसटी अत्याचार निवारण प्रकरण के विशिष्ट न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता ने दिया। अदालत ने टिप्पणी की है कि अनुसंधान अधिकारी ने अपने को विधि द्वारा प्रदत्त अनुसंधान की शक्तियों व पद के प्रभाव का दुरुपयोग किया है, जो बेहद गंभीर विषय है। इससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि अनुसंधान अधिकारी को अनुसंधान का ज्ञान नहीं है अथवा उसने जानबूझकर यह कृत्य किया है।

इस अदालत ने आरोपी उत्तर प्रदेश के एटा जिले की अलीगंज तहसील क्षेत्र गांव समोगर हाल आबाद सादुलशहर क्षेत्र गांव खाट सजवार निवासी अवधेश कुमार पुत्र अमरपाल को आईपीसी और एससीएसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के अपराध से उन्मोचित कर दिया। इस आरोपी की पैरवी अधिवक्ता भजनलाल टाक और अधिवक्ता नीरू सेवटा ने की।

आदेश में स्पेशल जज ने सवाल उठाया कि जब पीड़ित युवती ने घटना से इंकार कर दिया फिर जांच अधिकारी ने अभियुक्त के खिलाफ आरोपित अपराध किस प्रकार से प्रमाणित पाया है, यह आरोप पत्र में स्पष्ट नहीं किया है। अनुसंधान अधिकारी ने स्वयं पीडिता के बयानों पर अविश्वास किस आधार पर किया और अभियुक्त द्वारा पीड़िता का अपहरण करना और उसके साथ बलात्कार करने का अपराध किस प्रकार से प्रमाणित पाया, यह कथन अनुसंधान अधिकारी ने अपने आरोप पत्र में कहीं नहीं किए है। अदालत की टिप्पणी थी कि यह प्रतीत होता है कि अनुसंधान अधिकारी ने मात्र पीड़िता के पिता वगैरा के दौराने अनुसंधान बयानों के आधार पर ही अभियुक्त के खिलाफ आरोप प्रमाणित मान लिया। पत्रावली में पीड़िता ने अपने बयानों में अपने साथ अपना अपहरण नहीं होना और न ही अपने साथ बलात्कार होने का कथन किया है। फिर भी अनुसंधान अधिकारी ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। पांच पृष्ठों के इस निर्णय में अदालत ने इस अनुसंधान अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस निर्णय की एक प्रति पुलिस महानिदेशक राजस्थान सरकार जयपुर को प्रेषित करने का निर्देश भी दिया है।

नया नाम नही है भंवरलाल मेघवाल

कुछ अर्से पहले पुरानी आबादी थाने में अमित हत्याकांड में भंवरलाल मेघवाल तब थाना प्रभारी थे, उस प्रकरण में भंवरलाल सहित कई पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। इस मामले में कई बार धरने प्रदर्शन भी हुए। गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन अदालत में सभी पुलिस कर्मी बरी हो गए। इसके बाद इस प्रकरण में सभी पुलिस कर्मियों को वापस ज्वाइनिंग मिल गई। भंवरलाल पदोन्नत होकर सीओ ग्रामीण बनकर श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर पद स्थापित हो गए।

लालगढ़ थाना में दर्ज हुआ था यह मामला

पीड़िता के पिता ने 12 फरवरी 22 को लालगढ जाटान पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 6 फरवरी 22 की रात उसकी सौलह साल की बेटी को यूपी के मूल निवासी अवधेश भगाकर ले गया है। अवधेश के साथ पहले रिश्ते की बात चली थी। जबकि पीड़िता ने अपनी मर्जी से जाने और बलात्कार नहीं किए जाने की पुष्टि अपने कलमबंद बयानों में की। इसके बावजूद अनुसंधान अधिकारी ने आरोपी अवधेश कुमार के खिलाफ व्यपहरण, अपहरण, बलात्कार के संगीन मामले में प्रथम दृष्टया आरोपी मानकर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। इस पर एससीएसटी प्रकरणों की स्पेशल जज के एडीजे विनोद कुमार गुप्ता ने आरोप पत्र में लगाई धाराओं के संबंध में आरोपी को आरोपों से उन्मोचित कर दिया।

