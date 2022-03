श्रीगंगानगर: सिस्टम को पीलिया, जयपुर में पीलिया के उपचाराधीन रोगी ने तोड़ा दम

श्रीगंगानगर. केसरीसिंहपुर क्षेत्र गांव अरायण में दूषित पानी से पीलिया की चपेट में आए एक युवक ने जयपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती गांव अरायण निवासी 21 वर्षीय युवक गुरप्रीत सिंह पुत्र हरबंश सिंह को दो दिन पहले हालत बिगडऩे पर जयपुर रेफर किया गया था। जिसकी उपचार के दौरान हालत में सुधार नहीं हुआ और उसने आखिरी सांस ली।

इस गांव में पेयजल पाइप लाइन की लीकेज हुई थी जिसमें एक पुरानी शौचालय का पानी शामिल हो गया था। इस कारण पाइप लाइन से जुड़े घरों में लोगों ने जैसे ही इस पानी का इस्तेमाल किया तो उनकी तबीयत बिगडऩे लगी। 26 रोगियों का उपचार शुरू किया गया। इसमें कई रोगियों को श्रीकरणपुर और श्रीगंगानगर में भर्ती कराया गया।

वहीं एक युवक गुरप्रीत सिंह की हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उसे जयपुर के एसएमएस अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। एसएमएस में इस पीलिया रोगी की मृत्यु हो गई। इस युवक की मौत की सूचना जैसे ही गांव में पहुंची तो शोक की लहर दौड़़ गई।

परिजनों ने बताया कि पीलिया रोग से हालत बिगड़ने पर गंभीर हालत में उसे इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया था। इसके बावजूद उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई। चिकित्सा विभाग के अनुसार इस गांव में पीलिया रोग से 26 बीमार जने बीमार हो गए थे। इनमें से सात रोगियों के स्वास्थ्य में सुधार बताया जाता है। लेकिन पन्द्रह रोगी अब भी उपचार ले रहे हैं। एक रोगी को हालत खराब होने पर श्रीगंगानगर में भर्ती कराया गया हैं।

जयपुर से गुरप्रीत सिंह का शव उसके परिजन गांव में लेकर पहुंचे। गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार किया गया। मृतक अविवाहित था और पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता हरबंश सिंह गांव जोधेवाला के वाटरवर्क्स में कर्मचारी हैं।

गुरप्रीत सिंह मां का पूर्व में निधन हो चुका हैँ। दो भाइयों में वह सबसे छोटा था। गांव में सरपंच प्रतिनिधि और श्रीकरणपुर पंचायत समिति के पूर्व प्रधान ओम प्रकाश सोलंकी ने बताया कि जैसे ही गुरप्रीत सिंह के निधन की सूचना आई तो कई विभागों के अधिकारी गांव में पहुंचे।

इधर, श्रीकरणपुर के ब्लॉक सीएमओ डॉ.जसवंत सिंह ने बताया कि गांव अरायण के गुरप्रीत सिंह पीलिया रोगी था। उसकी हालत बिगडऩे पर जयपुर रेफर किया गया था। एसएमएस से उसकी मौत के कारणों के संबंध में रिपोर्ट नहीं आई हैं।

पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी।

इधर, जिला कलक्टर रुक्मणि रियार सिहाग ने स्वीकार किया कि जयपुर के एमएमएस में भर्ती अरायण गांव के एक युवक की मृत्यु हो गई है।

उसे पीलिया हो गया था। हालत बिगड़ने पर उसे जयपुर रेफर किया गया था। इस संबंध में अब पूरे गांव का सर्वे करवाएंगे ताकि स्वच्छ पेयजल मिल सके। इसके अलावा उपचार ले रहे रोगियों की भी जांच कराई जाएगी। इसके लिए सीएमएचओ को अधिकृत किया गया हैं। सीएमएचओ मंगलवार को गांव में जाकर पूरी रिपोर्ट करेंगे।

इधर, विधायक राजकुमार गौड़ ने बताया कि अरायण गांव के युवक की पीलिया से मौत अफसोसजनक है। इस गांव के साथ साथ पूरे जिले में दूषित पानी के बचाव के संबंध में पीएचइडी, हैल्थ और जिला प्रशासन तीनों की संयुक्त टीम बनाई जाएगी। वहीं जनता की शिकायत के लिए कंट्रोल रूम बनाने के लिए जिला प्रशासन को अवगत कराया जाएगा।

