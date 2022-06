SriGanganagar संगीत की धुनों पर योग करने की मुहिम ने बनाई पहचान

श्री गंगानगर Published: June 21, 2022 10:24:24 am

श्रीगंगानगर। विनोबा बस्ती के पार्क में एक साथ चालीस से साठ महिलाएं संगीत की धुनों पर एक्सरसाइज करने की धुन। करीब पन्द्रह से बीस मिनट के एक धुन पर पसीने बहाने की ललक। विनोबा बस्ती में रहने वाली नीलम काठपाल रोजाना जिम जाती। इस दौरान उन्होंने एरोबिक्स एक्सरसाइज की ट्रेनी भी ले ली। तीन साल पहले जब वह तीन चार दिन जिम नहीं जा पाई तो घर के पास विनोबा बस्ती पार्क में जाकर टहलते हुए एरोबिक्स एक्सरसाइज करने लगी।

यह देखकर वहां आई महिलाएं भी प्रेरित हुई। बस, फिर क्या था। एक से दो, और दो से चार होता साठ से अधिक महिलाओं का यह ग्रुप बन गया है। विनोबा बस्ती पार्क में नियमित एरोबिक्स एक्साइज करने वाले इस ग्रुप का नाम भी एआरबी रखा।

नीलम का कहना है कि जिम नहीं जाने वाली बुजुर्ग महिलाएं अपने घर से मुश्किल से पार्क पहुंचती थी, सुबह की सैर करने के दौरान उनकी इस मुहिम से जुड़ गई। बारह महिलाओं का यह ग्रुप विनोबा बस्ती और प्रेमनगर एरिया की महिलाअेां का इतना रास आया कि इसकी संख्या साठ ज्यादा हो गई है। अब इस ग्रुप में कई पुरुष भी आने लगे है। ऐसे में एक ट्र्र्रेनर की सेवाएं भी है वह भी फ्री।

इस बीच कुसुम, मंजू, गीता, पुष्पा, वीना, रक्षा आदि महिलाओं का कहना है कि वजन कम करने के लिए या फिट रहने के लिए एरोबिक्स बेहतरीन एक्सरसाइज है। अगर जिम नहीं जा सकते या वहां की सेवाएं नहीं लेना चाहते हो या फिर भारी वजन उठाने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं तो एरोबिक्स एक्सरसाइज बेहद अच्छी है। रोजाना एरोबिक्स एक्सरसाइज करने से ह्रदय रोग, घुटनों का दर्द, अस्थमा जैसी बीमारियों से कुछ हद तक नियंत्रित कर सकते है। किसी खास संगीत की धुनों पर इस एक्सरसाइज को घर पर बैठे बैठे भी की जा सकती है।

इधर, सेलटैक्स विभाग से सेवानिवृत मदनलाल खुराना और उनकी पत्नी रीता खुराना इस दंपती ने शहर में विभिन्न पार्को में लोगों को योगा कराने का संकल्प ले रखा है। खुराना का दावा है कि घुटनों के दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव से पीडि़तों की संख्या शहर में लगातार बढ़ रही है, इसके लिए योग के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। ऐसे कई महिलाएं और पुरुष ठीक भी हुए है। निशुल्क योग करने के जुनून रखने वाले इस दंपती ने अलग अलग पार्को में योग कराने की जिम्मेदारी भी तय की है। जिला प्रशासन की ओर से यह दंपती सम्मानित भी हो चुका है। पढ़ना जारी रखे

