SriGanganagar मतदाता सूची से आधार लिंक कराने में हमारा श्रीगंगानगर जिला तीसरे पायदान पर

Our Sriganganagar district ranks third in linking Aadhaar with voter list - जिले में कुल वोटर 14.37 लाख, आधार से जुड़े 7.69 लाख मतदाता, अब तक 53.56 प्रतिशत

श्री गंगानगर Published: August 23, 2022 11:04:42 pm

श्रीगंगानगर. मतदाता सूची से आधार लिंक कराने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। इसका परिणाम भी नजर आने लगा है। पूरे प्रदेश में मतदाता सूची को आधार लिंक कराने के लिए हमारे श्रीगंगानगर जिले का स्थान तीसरा आया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन डा. हरितिमा ने बताया कि प्रदेश की सूची में पहले स्थान पर धोलपुर, दूसरे पर सवाईमाधोपुर और तीसरे नम्बर पर श्रीगंगानगर है। उन्होंने बताया कि श्रीगंगानगर जिले में कुल मतदाता 14 लाख 37 हजार 607 है। इसमें से अब तक 7 लाख 69 हजार 934 मतदाताओं को आधार से जोड़ा जा चुका है।

ऐसे में आधार से लिंक हुए मतदाताओं का कुल प्रतिशत 53.56 रहा है। लेकिन अब भी करीब 47 प्रतिशत मतदाता आधार से लिंक नहीं हो पाए है।एडीएम प्रशासन ने बताया कि शत प्रतिशत तक आंकड़ा पूरा करने के लिए बीएलओ की टीमों को लगातार डोर टू डोर मुहिम से पूरा कराने के निर्देश दिए है। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के मतदान केन्द्रों पर बीएलओ की अगुवाई में विशेष शिविर भी लगाए गए है। बीएलओ को गरुण एप में यह सुविधा प्रदान की गई है। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए कि तकनीकी कारण से एप न चलने पर बीएलओ मतदाता से फार्म छह बी भरवाकर लेंगे। इसके बाद तहसील में जमा करेंगे। इधर, एसडीएम एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ने बताया कि जिले के मतदान केन्द्रों पर 4 सितंबर, 18 सितंबर, 9 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 13 नवंबर, 27 नवंबर, 11 दिसंबर और 25 दिसंबर को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदाताओं की आधार संख्या को फार्म 6 में एकत्र किया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार मतदाता सूची से आधार को लिंक करने के लिए बीएलओ डोर टू डोर जाकर फार्म-6 बी प्राप्त भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ मतदाता स्वयं nvsp. in, voterportal. eci. gov. in एवं वोटर हेल्पलाइन यानी VHA App के माध्यम से आधार नंबर को मतदाता सूची से लिंक कर सकते हैं। यूआइडीएआइ में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होने वाले ओटीपी का उपयोग कर आधार नंबर स्वप्रमाणित भी कर सकते हैं। मतदाताओं का आधार नंबर सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। पढ़ना जारी रखे

