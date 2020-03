श्रीगंगानगर जलमग्न इतना कि निकासी के इंतजाम फेल, ऐसे में बुलानी पड़ सकती है सेना

the army may have to be called in such a situationअगले चौबीस घंटे ऐसी बरसात रही तो जिला प्रशासन को मजबूरन सेना को बुलाना पड़ सकता है।