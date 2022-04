SriGanganagar मलेरिया की अनदेखी हो सकती है भारी

श्री गंगानगर Published: April 25, 2022 09:53:38 am

Sri Ganganagar श्रीगंगानगर.गंदगी और नमी इलाके में मच्छरों से पनपने वाले इस रोग से लोगों की जान भी जा सकती है। अनदेखी सबसे बड़ी कमजोरी है। रोगी के बुखार होने के एक सप्ताह बाद मलेरिया की पहचान होती है। हर साल इस रोग से कई लोग की जान जाने के बाद सरकारों ने इसकी जागरूकता करने का निर्णय किया था। ग्रामीण और स्लम एरिया में ऐसे रोगी अधिक चपेट में आते है।

मलेरिया मच्छर को मारने के लिए समय समय पर फोगिंग भी कराई जाती है। लेकिन इसके प्रति आज भी जागरूकता नहीं है। मरने वालों में ग्रामीण और अविकसित क्षेत्र के लोगों की संख्या अधिक होती है।

कई लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, जिस कारण उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।मलेरिया रोग मादा एनोफिलेज मच्छर के काटने से होता है। जिसके कारण मरीज के अंदर रक्तहीनता (एनीमिया) के लक्षण उभरते हैं जैसे चक्कर आना, साँस फूलना।

इसमें कंपकंपी के साथ बुखार आता है। मरीज को काफी शरीर में दर्द होता है, इसमें मरीज को 4-6 घंटे तक बुखार रहता है और जब बुखार उतरता है तो मरीज को काफी पसीना आने लगता है।

सीएमएचओ डा.गिरधारीलाल मेहरड़ा ने बताया कि मलेरिया बुखार मच्छरों से होने वाला एक तरह का संक्रामक रोग है। जो प्लाज्मोडियम वीवेक्स नामक वायरस के कारण होता है। यह वायरस मानव शरीर में मादा मच्छर एनोफिलीज के काटने से प्रवेश करके उसे कई गुना बढ़ा देता है। जिसके बाद यह जीवाणु लीवर और रक्तकोशिकाओं को संक्रमित करके व्यक्ति को बीमार बना देती हैं। संक्रमण के बाद मलेरिया के लक्षण आमतौर पर सात से दस दिन में विकसित हो सकते हैं।

रुके हुए पानी के स्थानों को मिट्टी से भर दें या फिर उस पानी में मिट्टी का तेल या सरसों का तेल या डीजल डाल दें। जिससे मच्छर नष्ट हो जाएं। जहां तक संभव हो पूरे शरीर को पूरे ढकने वाले कपड़े और मौजे आदि का इस्तेमाल करना चाहिए। तेज बुखार होने पर चिकित्सक से संपर्क कर जांच करनी चाहिए।--------

मलेरिया के लक्षण -सिरदर्द -तेज बुखार -अत्यधिक पसीना आना -मांसपेशियों में दर्द होना -जी मचलाना-उल्टी होना -खांसी आना -अत्यधिक ठंड लगना -छाती और पेट में तेज दर्द

-शरीर में ऐंठन होना -मल के साथ रक्त आना ----- एक्सपर्ट व्यू: घर से निकाले मलेरिया मच्छर इन दिनों गर्मी का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में घरों में कूलर का इस्तेमाल अधिक होता है। कूलर, गमले, पानी की टंकी, छत पर पुराने मटके, टायर आदि में पानी में पनपने वाले इस मलेरिया मच्छरों की शरण स्थली रहती है। इन मच्छरों को घर से निकालना चाहिए। हालांकि कोरोना के बाद मलेरिया का प्रकोप कम हुआ है लेकिन डेंगूं के रोगियों की संख्या बढ़ी है। सात से दस दिनों में इस मच्छर के काटने से मलेरिया बुखार आता है। तेज बुखार होने पर तत्काल हॉस्पीटल में उपचार करवाना चाहिए।

- डा.पवन सैनी, वरिष्ठ चिकित्सक राजकीय जिला चिकित्सालय श्रीगंगानगर

