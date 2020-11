मास्क बांटने पर प्रदेश में श्रीगंगानगर जिला पहले पायदान पर

Sriganganagar district ranks first in the state on distribution of masks- कोरोना बचाव के लिए मास्क वितरण कर मोबाइल एेप में अपलोडिंग करने की मुहिम