बेघरों को घर दो नारे से गूंजा श्रीगंगानगर

Sriganganagar resonated with the slogan Give home to the homeless- आईडीपी की मुहिम से जुड़ने की नारी शक्ति

श्री गंगानगर Published: March 06, 2022 12:23:27 am

Women power: श्रीगंगानगर। Women power to join the campaign of IDP बेघरों को घर दो, कहाँ गया हमारा हिस्सा के नारे इलाके में जरूरतमन्दो को उनका हक दिलाने की मुहिम ने रफ्तार पकड़ ली है। गौतम बुद्ध नगर परियोजना पर आईडीपी आंदोलनकारियों का पहरेदारी सत्याग्रह मजबूती से जारी रहा । बड़ी संख्या में एकजुट हुए ये आंदोलनकारी जनतंत्र और जीने के बुनियादी अधिकारों पर केन्द्रित अपने तीन सूत्री मांग पत्र पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु संघर्ष जारी रखे हुए है।ये आंदोलनकारी यूआईटी , राज्य सरकार और संघीय सरकार से अपने लिए पूर्व समझौता सहमति मुताबिक अलग जगह रिजर्व कर घर-ज़मीन उपलब्ध करवाने के साथ-साथ बॉर्डर से 50 किमी भीतर तक बीएसएफ को दिया तलाशी , जब्ती और गिरफ्तारी का मनमाना अधिकार वापिस लेने , निकम्मे , भ्रष्ट -बेईमान नेताओं से वोट वापिस लेकर उन्हें हटाने की पॉवर आम लोगों को देने जैसे लोकतांत्रिक अधिकारों को हासिल करने की मजबूत आंदोलनात्मक कार्यवाहियों को रोजाना अंजाम दे रहे हैं । Sriganganagar resonated with the slogan Give home to the homeless

इस अवसर पर विचार सभा को आईडीपी नेता नरेश शर्मा , भगवान दास बलाना और रघुवीर चौहान ने सम्बोधित किया । Women power इन आंदोलनकारी वक्ताओं ने सत्याग्रहियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि जिस कानून व्यवस्था से समाज ने चलना होता है , यदि वही मनमानी , अन्यायी और अत्याचारी हो जाए तो उस व्यवस्था को बदलकर एक समता मूलक , लोकतांत्रिक और न्यायकारी व्यवस्था बनाना हम आम वंचित जनता की जरूरत और जिम्मेदारी हो जाता जाता है । उन्होंने इस हेतु आम जनता से आगे बढ़ने का आह्वान किया ।

