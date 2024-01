किशोरी से की दोस्ती फिर पांच साल से करने लगा शारीरिक शोषण

श्री गंगानगरPublished: Jan 20, 2024 10:33:16 pm Submitted by: surender ojha

Started physical abuse since last five years- देवनगर के आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज, जांच आरपीएस को सौंपी

किशोरी से की दोस्ती फिर पांच साल से करने लगा शारीरिक शोषण

#betrayal in friendship इलाके मेंं एक किशोरी से लगातार पांच साल से शारीरिक शाेषण कर ब्लेकमेल करने का मामला सामने आया हैं। इस मामले की जांच महिला अपराध अनुसंधान सेल के प्रभारी आरपीएस प्रतीक मील को सौंपी गई हैं। पीड़ित लड़की ने पुलिस काे दी गई रिपाेर्ट में बताया है कि पांच साल पहले वह महज 15 साल की थी तब से आरोपी बिहार के शेरशाहपुर हाल देवनगर निवासी आजाद राय उसका शारीरिक शोषण करने लगा। पांच साल पहले उसने पहले दोस्ती करते हुए बेहोशी की हालत में वीडियो और फोटोग्राफी कर ली। इसके बाद उसे वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने की आड़ में शारीरिक शोषण करने लगा। कई बार उसे नाथांवाला के पास एक होटल में भी ले गया और वहां कई बार दुष्कर्म किया। जब दाे साल पहले बीकानेर परीक्षा का पेपर देने गई ताे यह आरोपी वहां तक पहुंच गया। उसे 13 मार्च 2023 को अपने साथ हरिद्वार भी ले गया और वहां भी गलत काम किया।

सुलह के बावजूद कर दिए वीडियो वायरल

शादीशुदा इस आरोपी ने वट्सअप पर एक ग्रुप बनाकर पीड़िता के आपत्तिजनक अवस्था के जबरन बनाए गए वीडियाे अपलाेड कर दिए। देवनगर में पार्षद के घर पर पंचायती भी हुई और सुलह होने के बाद वह पढ़ाई करने के लिए चली गई थी। लेकिन इस आरेापी ने फिर से 2 जनवरी 2024 को उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो को वायरल कर दिए। ऐसे में तंग आकर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए पुलिस की शरण ली हैं।