पधारो म्हारे देस की तर्ज पर होगी रीट परीक्षार्थियों की आवभगत

Reet examinees will be welcomed on the lines of Padharo Mhare Desh- जिले में आएगी 35 हजार से अधिक परीक्षार्थी, 109 परीक्षा केन्द्र बने