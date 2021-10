इलाके में गन्ने का उत्पादन फिर गुड़ के लिए बाहरी राज्यों पर निर्भर

Sugarcane production in the area again dependent on outside states for jaggery- श्रीगंगानगर जिले में रोजाना साढ़े तीन हजार क्विंटल गुड़ की खपत