SriGanganagar सूरतगढ़ थर्मल से थमेगा प्रदूषण: वातावरण में नहीं घुलेगी सल्फर डाइऑक्साइड

श्री गंगानगर Published: August 17, 2022 01:03:17 pm

श्रीगंगानगर-सूरतगढ़ थर्मल। अब सूरतगढ़ थर्मल से निकलने वाले प्रदूषण पर कंट्रोल हो सकेगा। इसके लिए कवायद शुरू हो चुकी है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की ओर से 1320 मेगावाट के सुपर क्रिटीकल थर्मल में 877 करोड़ की लागत से अब फ्यूल गैस डी-सल्फराइजेशन सिस्टम (एफजीडी) प्लांट स्थापित किया जा रहा है। सुपर क्रिटीकल थर्मल की 266 मीटर ऊंची चिमनी के नजदीक 100 गुणा 100 मीटर क्षेत्रफल में लगने वाले इस एफजीडी प्लांट का निर्माण मैसर्स पीईएस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से किया जाएगा।

इस संबंध में कम्पनी ने साइट मोबिलाइजेशन का कार्य शुरू करते हुए निर्धारित स्थान का चयन कर लिया है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की ओर से प्रदेश में पहली बार चार विद्युत तापीय परियोजनाओं 1320 मेगावाट की सूरतगढ़ सुपर क्रिटीकल थर्मल सहित 1320 मेगावाट की छबड़ा सुपर क्रिटीकल परियोजना के अलावा 1200 मेगावाट की कालीसिंध व कोटा थर्मल की कुल 600 मेगावाट क्षमता की पांचवीं, छठी व सातवीं इकाई में फ्यूल गैस डी-सल्फराइजेशन सिस्टम (एफजीडी) स्थापित किया जा रहा है।

विशेषज्ञों के अनुसार फ्यूल गैस डिसल्फराइजेशन यानि एफजीडी एक ऐसी तकनीकी है। जिसके तहत बिजली बनाने के दौरान जलने वाले हजारों टन कोयले से निकलने वाली हानिकारक सल्फर डाइऑक्साइड गैस को सैकड़ों मीटर ऊंची चिमनी से वातावरण में मिलने से पहले ही अलग कर दिया जाएगा। विशेषज्ञों ने बताया कि एफजीडी सिस्टम धुंए से कार्बन कण सोखने के लिए थर्मल इकाईयों में स्थापित इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपेटर (ईएसपी) के समान होता है। इस सिस्टम से धुएं से सल्फर डाइऑक्साइड को सोख कर वातावरण में सामान्य गैस छोड़ेगा। इस संबंध में सूरतगढ़ सुपर क्रिटीकल थर्मल के मुख्य अभियंता अनिल कुमार बोहरा ने बताया कि बिजली उत्पादन के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से राज्य सरकार द्वारा ये सिस्टम सुपर क्रिटीकल इकाईयो में स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि करीब 877 करोड़ की लागत से बनने वाले इस प्लांट का निर्माण के लिए 915 दिनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बोहरा ने बताया कि इसके तहत निर्माण कम्पनी ने साइट मोबिलाइजेशन कार्य प्रारंभ कर दिया है। परियोजना में बिजली उत्पादन के दौरान जलने वाले हजारों टन कोयले से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में मिल कर मानव स्वास्थ्य, वनस्पति व जीव जंतुओं पर दुष्प्रभाव डालती है।

पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता से जहां वनस्पति व जमीन की उपजाऊ क्षमता कम होती है । वही मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सल्फर डाइऑक्साइड बारिश के पानी में घुलती है तो सल्फ्यूरिक एसिड बन कर जमीन पर गिरता है जो जमीन की उर्वरता कम करती है। पढ़ना जारी रखे

