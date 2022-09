SriGanganagar शौचालय में गंदगी देखकर जताई हैरानी, सवाल किए तो छूटने लगा पसीना

श्री गंगानगर Published: September 12, 2022 03:06:41 pm

श्रीगंगानगर। राजकीय जिला चिकित्सालय में काया कल्प की टीम ने सोमवार को औचक निरीक्षण किया। इस टीम ने चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधा के साथ साथ वहां उपकरणों, दवा केन्द्रों, जांच केन्द्रों का भौतिक सत्यापन किया। इस टीम ने फिमेल सर्जिकल वार्ड में नर्सिग स्टाफ से सवाल किया कि बायोवेस्ट निस्तारण के लिए कितनी थैलियों में डाला जाता है, इन थैलियों का कलर कौन सा होता है। यह सवाल सुनकर वहां दो महिला नर्सिग स्टाफ एकाएक चुप्पी साध गई। यह सवाल दुबारा किया तो भी निरुतर रही।

वहीं नेत्र रोग वार्ड में इस टीम के प्रभारी डा. दुर्गेश राॅय ने एक महिला और एक पुरुष नर्सिग स्टाफ से पूछा कि नेत्र रोग के संबंध में सरकार की ओर से पम्फलेट जारी किए है, ये पम्फलेट आए होंगे। इस पर दोनों ने सिर हिलाकर हामी भरी तो प्रभारी ने सवाल किया कि इन पम्फलेट का रंग कौनसा था, यह सुनकर चुप्पी साध गए। वृद्धजन वार्ड में रोगियों से उनको चिकित्सा सुविधा के बारे में सवाल जवाब किए। मेल सर्जिकल वार्ड में एक रोगी के ब्लड चढ़ाने के दौरान ब्लड यूनिट पर मैला कपड़ा रखने के दौरान टीम सदस्य डा. अभिषेक पारीक ने नर्सिग स्टाफ से ऐसे कपड़े की बजाय साफ कपड़े लगाने की नसीहत दी। ऐसा नहीं करने पर संक्रमण अधिक फैलने का अंदेशा रहेगा, यह सुनकर नर्सिग स्टाफ उसी समय रोगी के साथ आए परिवार सदस्यों से साफ कपड़ा मंगवाया। इससे पहले इस टीम ने टीकाकरण केन्द्र, रिकार्ड रूम, चिरंजीवी योजना केन्द्र, ओपीडी और दवा केन्द्रों का जायजा लिया। इस टीम में अजमेर जिले के केकड़ी राजकीय चिकित्सालय के डा.दुर्गेश रॉय और डा. अभिषेक पारीक की अगुवाई में आई है। इस टीम के निरीक्षण के दौरान पीएमओ डा. बलदेव सिंह चौहान, उपनियंत्रक डा. राजकुमार बाजिया और नर्सिग ऑफिसर भी मौजूद थे।

इस दौरान आईपीडी से जुडे गणपतराम ने टीम प्रभारी के समक्ष हाथ जोड़कर फरियाद की। इसका कहना था कि मुख्य गेट पर बरसाती पानी से आवाजाही में परेशानी आ रही है। महिलाएं अपने हाथ में चप्पलें लेकर कीचड़ को पार कर रही है लेकिन चिकित्सालय प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। इस पर पीएमओ डा. चौहान का कहना था कि यह गेट तो मेडिकल कॉलेज निर्माण की ठेका कंपनी की ओर से तोड़ा जाएगा ऐसे में वहां व्यवस्था करना उचित नहीं रहेगा। इस पर वहां मौजूद आम नागरिकों का कहना था कि छह महीने तक निर्माण या पुनर्निर्माण चलता रहा तो क्या रोगियों और उनके परिजनों को ऐसे जलभराव क्षेत्र से गुजरना पड़ेगा। इस पर टीम प्रभारी ने पीएमओ को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए।

चिकित्सालय प्रशासन ने काया कल्प टीम के निरीक्षण को देखते हुए रोगियों के साथ परिजनों की भीड़ रोकने के लिए सख्ती से नो एंट्री कर दी। इस कारण गेट पर सुरक्षा कर्मियों से लोग चिकित्सालय के अंदर जाने की गुहार कर रहे थे तो कई आपस में तकरार करता नजर आया। कई ऐसे लोग भी थे जो बिना रोकटोक के आवाजाही करते नजर आए। वहीं प्रशासनिक ब्लॉक में सुरक्षा कर्मियों का जाब्ता लगाकर लोगों को आवाजाही रोकी रखी। इधर, टीम सदस्य पारीक ने बताया कि यह दौरा दो दिवसीय है, ऐसे में मंगलवार को भी चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का निरीक्षण जारी रहेगा। पढ़ना जारी रखे

