सीएम के आदेश से शुरू हुआ टिड्डियों से नुकसान का सर्वे

Survey of loss from locusts started due to CM's order...टिड्डियों द्वारा हुए नुकसान पर मुख्यमंत्री के आदेश के बाद नायब तहसीलदार सहित पटवारियों ने सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे के बाद 16 जनवरी से उन किसानों के खेतों की गिरदावरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी जहा टिड्डियों ने नुकसान किया है।