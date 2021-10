एल ब्लॉक में स्वर्णकार के घर हुई डकैती प्रकरण का आरोपी दस साल बाद गिरफ्तार

The accused of robbery at Swarnakar's house in L Block arrested after ten years- मफरूर घोषित इस आरोपी पर दस हजार रुपए का रखा था ईनाम